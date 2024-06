JOVANOV O NOVIM NAPADIMA ĐILASA NA REPUBLIKU SRPSKU: Bedno je što se preko leđa sopstvenog naroda dokazuje i preporučuje strancima

Član Predsedništva SNS Milenko Jovanov istakao je da je bedno što se Dragan Đilas preko leđa sopstvenog naoroda dokazuje i preproučuje strancima, reagujući na nove prozivke Đilasa upućene liderima Republike Srpske.

- Đilas nastavlja hajku protiv ljudi iz Republike Srpske. Doduše, više ne ponavlja staru laž o 40.000 ljudi, nego su sad sporna dvojica. 39.998 ljudi sa prošlih izbora je u međuvremenu negde isparilo... Bedno je što se preko leđa sopstvenog naroda dokazuje i preporučuje strancima. Kao da su Srbi i Srpska nedovoljno pod pritiskom stranaca, Sarajeva i koga sve ne, pa treba i on malo da pljucne po njima i dosoli.I zbog toga ga narod neće. Kakvi birački spiskovi, izborni uslovi, kol centri, kapilarni glasovi i slične budalaštine... Neće narod takve. Neće ljudi denuncijante, neće one koji traže da se Srbi proglase genocidnim i koji pišu deklaracije i rezolucije protiv sopstvene zemlje, kojima smeta i kada, potpuno u skladu sa zakonom, u Srbiji glasaju ljudi iz Srpske... Neće narod takve i tačka i nema uslova koji to mogu da promene.

Ђилас @DraganDjilas наставља хајку против људи из Републике Српске. Додуше, више не понавља стару лаж о 40.000 људи, него су сад спорна двојица. 39.998 људи са прошлих избора је у међувремену негде испарило...



06. јун 2024.

