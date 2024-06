"ŠTA JE SADA PROBLEM?" Ana Brnabić: Opozicija u Nišu imala 10 puta više članova biračkih odbora nego stranke vladajuće koalcije

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je da je na lokalnim izborima u Nišu opozicija imala 10 puta više članova biračkih odbora nego stranke vladajuće koalcije - 3.940 naspram 394.

Ona je rekla da je posao tih ljudi da kontrolišu da li je svaki glas dobro prebrojan, unet u zapisnik i predat izbornoj komisiji te da ne vidi u čemu je sada problem sa rezultatima glasanja.

- U Nišu je opozicija imala 3.940 mesta u biračkim odborima, a koalicija oko liste 'Aleksandar Vučić - Niš sutra' 394. Dakle, vi imate deset puta više ljudi koji kontrolišu sve što se dešava na biračkom mestu, kada se biračko mesto zatvori, kontrolišu svaki glas da je dobro prebrojan, da je dobro unet u zapisnik, potpisuju zapisnik i predaju Izbornoj komisiji. Imate poziv na neki protest ispred opštine Nove Beograd, ali nemate nijedan prigovor koji je upućen. Vi razumete kako je to zamajavanje i igranje sa građanima. Na svakom biračkom mestu, pošto je u Beogradu bilo 14 lista, opozicija je imala 29 mesta u biračkim odborima, koalicija oko Srpske napredne stranke pet - izjavila je Brnabić.

Predsednica parlamenta je objasnila sistem glasanja i brojanja glasova te podvukla da opozicija ima dvojaku kontrolu - iz biračkih odbora i lokalnih izbornih komisija.

- Birački odbori sve kontrolišu. Kada se završi zapisnik i svi ga potpišu, taj zapisnik se po jedna kopija kači na samo biračko mesto zarad uvida javnosti. Četiri kopije se daju prvim četiri izbornim listama po njihovim rezultatima. Original se predaje lokalnoj izbornoj komisiji, ali u toj lokalnoj izbornoj komisiji takođe su predstavnici opozicije. Tako da predstavnici opozicije imaju kontrolu praktično sa te dve strane. Šta je sada problem? Dajte da vidimo šta to tačno se ne slaže u tim zapisnicima koji su bili objavljeni, koje vi imate, koje su vama predati, a koje ste potpisali, i sa ovim sada zapisnicima, a zapisnicima koje su skenirani i objavljeni na sajtu Republičke izborne komisije - objasnila je Brnabić.

Istakla je da je ponosna što je član Srpske napredne stranke u kojoj ne rade na terenu samo aktivisti ili ljudi iz mesnih odbora.

- Imamo razvijenu infrastrukturu, imamo ono što se zove sigurni glasovi, što oni nazivaju paralelnim biračkim spiskovima, iz nekog razloga, a što nikakve veze nema sa biračkim spiskovima. Imamo svaki dan štandove, razgovaramo sa ljudima, svi radimo na terenu. Ponosna sam što sam član Srpske napredne stranke u kojoj ne rade na terenu samo aktivisti ili ljudi iz mesnih odbora. Dakle, svi funkcioneri, članovi predsedništva, ministri, predsednica Narodne skupštine, svi rade na terenu. Posvećeni smo tome, to je naša politika, mi smo tu zbog građana - rekla je Brnabić i dodala:

- Nisam očekivala 53 odsto u Novom Sadu, to su neverovatni rezultati. Mi imamo u velikom broju lokalnih samouprava preko 70 odsto podrške. Ne mislim da će se ovakvi rezultati ikada više u istoriji politike Srbije ponoviti. Ali veliko hvala građanima koji su glasili za nas, mislim da su nagradili rad, mislim takođe da su glasili za nas i zbog Aleksandra Vučića i svega onoga što je on radio i koliko se borio u poslednjih meseca dana, a nije se bavio kampanjom, strankom i unutrašnjom politikom. Bavio se zaštitom nacionalnih interesa i to su građani u velikoj meri nagradili - zaključila je Brnabić.

