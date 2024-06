Jelena Trivan direktorka Telekoma Republike Srpske rekla je za "Jutro sa dušom" kod voditeljke Jovane Jeremić da je Svesrpski sabor dan, kada će se potpisati brojni sporazumi koji će značiti za budućnost Republike Srbije i Republike Srpske.

- Ovo je dokaz da Srbija investira u Republiku Srpsku. To nije mrtvo slovo na papiru, nego se vidi, imamo dokaze. Telekom Srpske je najveća investicija koju je Srbija upumpala u Republiku Srpsku, to je preko milijardu... Ako to poredite sa zvaničnim davanjima Vlade za konkretne projekte u Republici Srpskoj i federaciji gde žive Srpske, vidite da to znači život za te ljude tamo - rekla je Trivan.

Moram da dodam da je Srbija tamo otvorila poštansku štedionicu, i brojne firme, navela je Trivan.

- Poenta je da Srbi ostanu na svojim ognjištima, a na ovaj način se to i čini - rekla je potom Trivan. 

- Meni je žao što ti ljudi preživljavaji veliki linč. Čak i od zvaničnika imamo takve priče. To je jedan pošten i čestit i namučen narod. Ja razumem da ljudi iz Beograda ne znaju kako je na Kosovu, kako je u Reppublici Srpskoj... Ljudi ovde imaju privilegiju lagodnog života, a ljudima koji žive tamo, njima je Beograd i Srbija budućnost u koju veruju. Moram da kažem jednu pozitivnu stvar. Pratim svaki dan i bošnjačke i hrvatske medije. Oni priznaju da ono što Srbija radi za Republiku Srpsku oni nemaju... - dodala je Trivan.

Nema veće pohvale od te, u bošnjačkim medijima, nakon glasanja o Rezoluciji, gde su pisali u pozitivnom stilu.

- Drago mi je kada to vidim, sa ponosom mogu da kažem da najveći broj investicija dolazi iz Srbije... Dolaziće i dalje, ima ih još, stižu stalno. I ta Srebrenica koja je tradicionalno bošnjačka sredina bila, danas živi zahvaljujući projektima Republike Srbije. To ljudi voljno ili nevoljno priznaju. Takva je posvećenost Srba, da to nema nigde - rekla je Trivan.

Sećam se priče da se za srpski pasoš dobijaju neke pare, ja pozivam sve da vide koliki su redovi ispred konzulata. Veliki je broj ljudi koji zaista žele srpski pasoš, nema ko šta da im plaća, dodala je ona.

- Svako ministartsvo je spremilo svoj program. Ministarstvo kulture sa obe strane pripremaju brojne sadržaje. Imamo i zakon o ćirilici, mislim da će to da bude potpisano. Ona izumire našim nemarom nažalost... Znam da će se mnogi privredni sporazumi potpisati. Najvažniji su projekti koji se tiču "odblokade Federacije". Imamo aerodrnom u Trebinju koji bi Srbija trebalo da pomogne, hidrocentralu Buk Bijela i ulazak Srbije u energentski sektor... Treći deo su infrastrukturni projekti. Srbija je uradila svoj deo posla kada je u pitanju put do Sarajeva. I bez toga, bez pomoći Srbije Republika Srpska neće moći da se razvija - rekla je Trivan govoreći o programu Sabora.

Kako je isplanirano, satnica programa bi trebalo da izgleda ovako:

• 9.00 moleban u Hramu Svetog Save

• 11.00 bilateralni sastanci delegacija Srbije i RS

• 12.00 sastanci dveju vlada

• 13.00 obraćanje predsednika Srbije i Srpske Aleksandra Vučića i Milorada Dodika

• 13.30 zajednička sednica dva parlamenta

Očekuje se da 10.000 ljudi prisustvue skupu koji će biti održan na Trgu republike.

Kako je najavljeno učešće će uzeti 48 kulturno-umetničkih društava, među njima 2.500 igrača koji će izvesti splet srpskih igara.

Pored toga 5 "migova" će nadletati Trg republike.

Osim gore navedenog planirano je potpisivaьe nekoliko važnih sporazuma o saradnji, zatim prenos fudbalske utakmice Srbija-Švedska na video-bimu.

Da bi ugođaj bio jo potpuniji planiran je karneval brodova na Savi.

Podsećamo, Svesrpski sabor nosi glavnu poruku da su Srbi, gde god da žive, jedan narod, da streme istim ciljevima, imaju zajedničku istoriju, promovišu mir i dobre odnose sa svima u regionu.

Autor: