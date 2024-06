'SPEKTAKULARNA MANIFESTACIJA' Starović o Svesrpskom saboru - Želimo da pokažemo jedinstvo sa obe strane Drine

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nemanja Starović izjavio je danas da će Svesrpski sabor koji će se održati sutra u Beogradu imati društvenu i kulturnu dimenziju, ali i značajan politički sadržaj, te da se tom manifestacijom želi prikazati i dokazati jedinstvo srpskog naroda sa obe strane Drine.

Starović je za RTS naveo da je cilj manifestacije da se prikaže jedinstvo srpskog naroda koje je usmereno ka zajedničkoj budućnosti i sudbini i dodao da to nije usmereno ni protiv koga, niti nekoga ugrožava.

"Siguran sam da će to zaista biti jedna lepa, pa mogu reći, i spektakularna manifestacija. To je čitav niz, desetine različitih aktivnosti koje počinju već sa današnjim danom, koje će biti organizovane u sklopu ovog velikog i značajnog Sabora i mislim da će sve to skupa biti i na radost i na ponos čitavog srpskog naroda", rekao je Starović.

"Ovaj sabor će imati i svoju društvenu i svoju kulturnu dimenziju, ali, naravno, da će imati i značajan politički sadržaj, koji će se, pre svega, ogledati u Deklaraciji o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda", rekao je Starović.

On je naveo da će deklaraciju potpisati predsednik Republike Srbije, predsednik Republike Srpske, uz koju će "pristati i patrijarh Porfirije", i koja će dati snažni politički impuls svemu što je dosad urađeno i što se planira u budućnosti.

"Moram da kažem da je ta deklaracija veoma temeljan i veoma ozbiljan dokument, koji se još uvek usaglašava, ali ono što je sasvim sigurno, da će svoje snažno uporište i snažan temelj imati upravo u Dejtonskom mirovnom sporazumu, Ustavu Bosne i Hercegovine, koje mi bezrezervno poštujemo", rekao je Starović.

Odgovarajući na pitanje na koji način će Srbija štititi kroz deklaraciju interese Republike Srpske i obrnuto, Starović kaže da će to biti u svakom slučaju potpuno poštujući Dejtonski mirovni sporazum, Ustav Bosne i Hercegovine, "suvereniteta susedne i prijateljske države, ali, naravno, i suvereniteta i integriteta Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine, dakle, kao jednog od dva entiteta".

On je naveo da se čitava ideja sastoji u tome da je sporazumu o specijalnim paralelnim vezama koji je davnih dana zaključen između Srbije i Republike Srpske, a sve na osnovu Dejtonskog mirovnog sporazuma potrebno udahnuti novu vitalnost, novu sadržinu.

Prema njegovim rečima, dobru saradnju koja postoji između državnog rukovodstva Republike Srbije i rukovodstva Republike Srpske, treba proširiti, produbiti i učiniti je funkcionalnom, sveobuhvatnom, da prožima "poprečni presek našeg društva".

Starović je ukazao da aktivnosti počinju već danas, jer su ministri u Vladi Srbije pozvali kolege iz Vlade Srpske da već danas dođu u Beograd, gde će biti organizovani bilateralni sastanci, susreti, druženje i upoznavanje.

"Ali se ne ograničava sve na saradnju između ministarstava. Naprotiv, mi govorimo i o susretima lokalnih samouprava, sportskih saveza i udruženja", rekao je Starović.

On navodi da će i kulturno-umetnička društava biti važan segment sutrašnjeg dana.

"Govorimo i o rukovodiocima ustanova kulture, različitih institucija, preduzeća, svi mi moramo da se umrežimo i da zajednički razgovaramo o projektima, o idejama, o svemu onome što čini našu zajedničku sudbinu i zajedničku budućnost", ističe Starović.

U okviru Svesrpskog sabora predviđen je zajednički sastanak predsednika Narodne skupštine Republike Srbije i predsednika Narodne skupštine Republike Srpske, potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije i Narodne skupštine Republike Srpske i predsednika i potpredsednika Parlamentarnog foruma Republike Srbije i Republike Srpske.

