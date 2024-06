'NEMA ZAŠTIĆENIH I NEDODIRLJIVIH' Dačić u Šumicama na taktičko-tehničkom zboru uprava i jedinica MUP

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručio je danas u Šumicama, gde je organizovan taktičko-tehnički zbor uprava i jedinica, da Ministarstvo unutrašnjih poslova kroz niz ovakvih promotivnih kampanja i akcija teži da policiju što više približi našim građanima.

„U okviru Dana porodice koji se sprovode ovde u Beogradu, ali i nezavisno od toga, širom cele Srbije, kao što sam već najavio, Ministarstvo unutrašnjih poslova se trudi da imamo niz promotivnih kampanja i akcija sa ciljem da policiju što više približi građanima, odnosno da sve ono što policija radi i resurse sa kojim raspolaže, opremu, sve ono što je deci interesantno, da bude izloženo građanima“, poručio je ministar Ivica Dačić.

Kako je objasnio ministar Dačić, cilj je i da se, između ostalog, prekine sa praksom u kojoj se deca zastrašuju policijom, poručivši da su policajci dobri i da su kriminalci oni koji treba da je se plaše.

„Upravo zato me i raduje kad vidim da na svakom mestu ima dosta ljudi. Mi imamo ovakve akcije i iz oblasti saobraćaja. Pre neki dan imali smo akciju u Novom Pazaru, gde je takođe bio veliki broj građana i sa tim ćemo nastaviti u narednom periodu. Cilj nam je da građani imaju poverenja u policiju, da će policija profesionalno da obavlja svoj posao u zaštiti javnog reda i mira, borbe protiv organizovanog kriminala i u okviru svih drugih ovlašćenja koja su data Ministarstvu unutrašnjih poslova“, kazao je ministar Dačić, dodavši da policija mora profesionalno da obavlja svoj posao i isto tako poštuje građane, da bi bila cenjena.

Govoreći o aktivnostima Uprave kriminalističke policije, ministar Dačić je izrazio veliko zadovoljstvo zbog zvaničnog saopštenja Evropola u kojem su saopšteni izvanredni rezultati trogodišnje akcije kojom je koordinirao Evropol, sa prioritetom na borbu protiv narko-kartela.

„Akciju je sprovodila španska policija, a u udarnom timu Evropola se nalazila naša Uprava kriminalističke policije, Služba za borbu protiv droga. Javno smo dobili zahvalnicu zbog akcija koje su sprovedene i oni su zapisali da je zahvaljujući akciji Srbije praktično zamrznuto 50 miliona evra imovine koja je stečena prodajom narkotika“, rekao je ministar Dačić.

U vezi sa temom nasilja u školama, ministar Dačić je naglasio da policija pravovremeno reaguje, prikuplja potrebne informacije i obaveštenja.

„Celo društvo treba da se pozabavi borbom protiv nasilja, a kada je reč o fizičkom obezbeđenju škola, mi imamo u Beogradu 500 školskih policajaca, sa posebnim akcentom ne samo na očuvanje fizičke bezbednosti samih objekata, nego i drugih aktivnosti, a to je da se spreči nasilje i kriminal i naročito ilegalna trgovina narkoticima u okolini škola. Apelujemo i na građane da prijavljuju ako imaju neke informacije, pa će policija reagovati“, poručio je ministar Dačić, naglasivši da „nema zaštićenih i nedodirljivih kada je reč o borbi protiv nasilja“.

Istakao je da će policija sarađivati i nadalje sa prosvetnim vlastima da bi se što bolje spremili za sledeću školsku godinu.

„Borba protiv nasilja u školama jeste jedan od prioriteta našeg rada. Ako je 500 školskih policajaca samo u Beogradu, to znači da ih je 2.520 u celoj Srbiji, koji su zaduženi svakoga dana samo na tome. To naravno nije dovoljno, ali od strane MUP- a to su u ovom trenutku kapaciteti kojima raspolažemo“, rekao je ministar Dačić.

Ovom prilikom, ministar Dačić se zahvalio i predstavnicima svih medija koji prate rad policije i dodao da se ova saradnja može dodatno unaprediti, ukazavši još jednom na neophodnost objavljivanja tačnih i proverenih informacija.

Autor: Dubravka Bošković