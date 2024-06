Deđanski za Pink o 'zveckanju' nuklearnim oružjem: Ja sam apsolutno siguran da se to neće desiti (VIDEO)

Stevica Deđanski, analitičar, komentarišući posetu predsednika Rusije Vladimira Putina Severnoj Koreji kaže da on ide kod svog prijatelja i saveznika.

Deđanski kaže da je to sada mnogima zastrašujuća vest, a to što se američki predsednik Džo Bajden grli sa njim, to nije vest.

- To su ti dvostruki standardi - naveo je Deđanski za Novo jutro TV Pink.

Deđanski je podsetio da je juče Evropska unija uvela carine da se zaštiti od kineskih električnih automobila.

- Ti dvostruki standaradi postoje i ruše međunarodno pravo i situaciju u svetu - rekao je Deđanski i dodao:

Što se tiče zveckanja oružjem u svetu, ja sam apsolutno sto odsto siguran da se to neće desiti i da je to neka priča. Zašto bi to neko uradio? Zapad ima mnogo drugih načina da pomogne Ukrajini, ako želi da nastavi rat.

Marko Lakić, novinar Politike, kaže da Rusiji nedostaju artiljerijske granate, koje tamo mogu da dobiju.

- To su granate kalibra 122 i 152 milimetra... To što pričamo o nuklearnom oružju, mislim da su to notorne gluposti. Tokom zadnjih 60 godina ljudi su sedeli i razvili svaki model upotrebe nuklearnog oružja - kazao je Lakić i dodao da ništa ne ide tek tako, da postoje protokoli i kodovi.

Darko Obradović, analitičar, kaže da su od početka rata Kinezi imali neslavnu epizodu sa planom za mir koji nije bio plan, nego mešanje u poslove EU i NATO-a i samim tim je odbačen od celog sveta.

- Onda se verovalo da će Kina ostati neutralna, međutim, sada, 99 odsto mikročipova, mehaničke opreme i svega što je potrebno Rusiji, dolazi iz Kine. Samim tim, Kina potpiruje ovaj ratni sukob, loži vatru da Rusija nastavi agresiju na Ukrajinu - kazao je Obradović.

On je ocenio da odnos Kine i Rusije sada zbog toga postaje opasnot za Evropu.

