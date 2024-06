Vesić: Srbija i Mađarska se povezuju najmodernijim, brzim prugama

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić je danas, zajedno sa ambasadorom Mađarske u Beogradu Jožefom Mađarom, posetio izložbu „Luksuzno putovanje od Budimpešte do Beograda: zajednička istorija mađarskih i srpskih železnica“.

Tom prilikom, ministar je podsetio na 140 dugu istoriju između srpskih i mađarskih železnica koju su obeležili saradnja i razvoj dve zemlje koje se, kako je istakao, železnički povezuju i danas, ali najmodernijim, brzim prugama.

“Mislim da je ovo prava godina za ovakvu izložbu zato što ćemo upravo ove godine, 20. avgusta, proslaviti tačno 140 godina kako je prvi voz krenuo putem između Beograda i Budimpešte”, rekao je Vesić.

Naveo je da to bio dvorski voz kojim se vozio kralj Milan koji je, kako je rekao, na neki način obeležio ulazak Srbije u Evropu i moderno doba kada je te, 1884. godine, sa svojom svitom krenuo na put prema Budimpešti.

“Tada počinje naša 140 duga istorija srpskih i mađarskih železnica koja je istorija saradnje i razvoja obe države. Mi smo te godine otvorili prugu prema Nišu i tada je Beograd postao čvorište prema Evropi, kroz Budimpeštu i prema Istanbulu i na taj način smo pokazali koliko su železnice bile važne za razvoj Srbije”, rekao je Vesić.

Naveo je da se sada, 140 godina kasnije, srpske i mađarske železnice ponovo povezuju, ali ovoga puta najmodernijim, brzim prugama.

S tim u vezi, ministar je rekao da ćemo krajem novembra, početkom decembra ove godine pustiti u saobraćaj naš deo brze pruge do Subotice, a kada naši mađarski prijatelji završe svoj deo pruge do 2026. godine imaćemo brzi voz od Beograda do Budimpešte.

Vesić je istakao da će putovanje vozom između ta dva grada trajati manje od tri sata.

To će, kako je naglasio, još više učvrstiti saradnju Srbije i Mađarske i još više povezati naša dva naroda, povezati Beograd i Budimpeštu, a naravno usput Novi Sad, Suboticu i sve druge gradove i pokazati kako mogu dobro da sarađuju dve zemlje koje su susedi i koje se zajednički bore da u ovim teškim vremenima opstanu i zaštite svoje nacionalne interese.

“Veoma smo srećni što se Srbija posle 140 godina, posle mnogo istorijskih promena i lutanja, ponovo vraća na onu staru trasu veze između Srbije, odnosno ovog dela Evrope sa centralnom i zapadnom Evropom, a to je ta trasa između Beograda i Budimpešte”, rekao je Vesić.

Naveo je da ćemo, kada bude završena kompletna pruga do Budimpešte, a kasnije i pruga od Niša do severno-makedonske granice, pa zatim od Skoplja do Grčke kada Grci budu završi svoj deo, imati najdužu brzu prugu u Evropi između Budimpešte i Atine čija će dužina biti preko 1.500 kilometara.

To će, kako je istakao, biti kičma evropskog železničkog saobraćaja i doneti mnogo koristi svim zemljama koje se nalaze na trasi te pruge.

Ambasador Mađarske u Beogradu Jožef Mađar izrazio je zadovoljstvo što je sa ministrom Vesićem posetio izložbu, što je bila prilika da pogledaju sve ono što su dve zemlje u prošlosti zajedno radile po pitanju železničkog povezivanja.

“Sve što se zbivalo u ono vreme bilo je od istorijske važnosti, međutim naše današnje prijateljstvo između Srbije i Mađarske takođe je orijentisano ka tome da se još bolje povežemo”, rekao je ambasador.

Podsetio je da Mađarska uskoro preuzima predsedavanje Savetu Evropske unije i dodao da će im prioritet biti još bolje saobraćajno povezivanje i izgradnja ne samo pruga, već i puteva.

Autor: Dalibor Stankov