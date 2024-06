Predsednik Aleksandar Vučić pozvao je juče ministarku energetike Dubravku Đedović Handanović da u Srbiji obezbedi da nema prekida u snabedavanju strujom i pozvao ljude iz svih sektora sistema za enegetsku bezbednost - EPS, EMS i druge, da njihovi radnici ne idu kućama već da svi budu angažovani na obezbeđivanju energije, jer Srbija mora da ima energiju sve vreme.

Podsećamo, Crna Gora, BiH i cela Dalmacija ostali su juče bez struje, dok to nije bio slučaj sa Srbijom.

Dejan Miletić iz Centra za globalizaciju kaže da ke šokantno da cela Srbija naspram celog regiona nema nikakav problem.

- Ovo je pokazna vežba, da Srbija više nije ista država. Radi se ostrateškom razmišljanju našeg rukovodstva. Dakle, mi nismo zavisni od jedne grane mreže, povezani smo na više frontova, odakle vučemo struju. Ako jedna strujna sila pukne, druga dovodi struju - naveo je on.

Član GO SNS Miroslav Čučković istakao je da ulaganje u elektroenergetski sistem jeste nezahvalan, jer su obični ljudi navikli da imaju struju, i ništa drugo ih ne zanima.

- To su vesti koje zauzimaju male stupce... Kada se desi ovakav problem, kakav se pre nekoliko dana desio u Grčkoj, Albaniji...To je kolaps. Šta je suština? Mi smo unazad nekoliko godina najveće dalekovode uradili. Kraljevo, Kragujevac... To je sve povezano, to je sistem spojenih sudova - dodao je Čučković.

- Sve što je Vučić pričao je dokazano. Odlučeno je da s ekupi deo elektrosistema Crne Gore, da se napravi veza sa EU, i to je sve imalo za rezulztat, da kada niko nema, mi imamo - naveo je.

Političar Ivan Bošnjak dodao je da se Srbija ozbiljnmo bavi svojim elektro mrežama.

- Kada kritična infrastruktura bude ugrožena, Srbija i građani ne osećaju posledice - dodao je Bošnjak.

Autor: Dubravka Bošković