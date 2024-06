Nešić za Pink: Vlada Republike Srpske priprema dokument o mirnom razduživanju, biće gotov do kraja meseca

Na inicijativu predsednika Srbije i Republike Srbije, Aleksandra Vučića i Milorada Dodika, održan je „Svesrpski sabor" pod sloganom „Jedan narod, jedan sabor - Srbija i Srpska" tokom kojeg su dve vlade usvojile zajedničku „Deklaraciju o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda".

Nenad Nešić ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine istakao je jutros za Novo jutro kod voditeljke Jovane Jeremić da je Svesrpski sabor nešto što je uzdrmalo region, jer mir i sloga srpskog naroda očigledno svima smeta.

-Žele da Republika Srpska ne postoji, da oni ostvare apsolutnu dominaciju nad BiH. Tako se ponašaju, pričaju... na sve to, naš odgovor je mirno razduživanje. Vlada RS priprema dokument o tome, radi se o tome, i to će biti do kraja ovog emseca. Biće poslat vladi BiH na pdgovor. Ovo je nemoguća država, i to više ne ide - rekao je Nešić.

Govoreći o novom paketu sankcija sa Zapada, Nešić kaže da Milorad Dodik nema veze sa spornim firmama.

- Međutim, imaju ljudi oko njega. Oni žele da slome sve oko njega, njemu bliske, kako bi se on povukao - dodaje Nešić.

Mi danas zaista vidimo Rusiju kao nekoga ko se bori za slobodu i prava naroda, ruski ambasadori se ne mešaju u unutrašnju politiku, dok to Zapadni ambasadori rade.

- Videli smo saopštenje američkog ambasadora koji komentariše nestanak struje na Balkanu - dao je primer Nešić.

Novinar Dejan Vukajlović je, komentarišući nestanak struje u regionu istakao da je kvar krenuo iz Crne Gore, ali da pravi uzrok još uvek nije poznat.

- Hvala Bogu, Srbija nije ostala bez struje. Bilo bi likovanja da jeste. Moramo da budemo budni, da pratimo, radimo i ostalo - naveo je on.

Ministar bez portfelja zadužen za odnose sa dijasporom Đorđe Milićević kaže da RS i Srbija nastoje da stvore što čvršće odnose.

- Aleksandar Vučić i Srbija su neprijatelji Albancima i Hrvatima. Tu su se ujedinili - naveo je on.

Autor: Dubravka Bošković