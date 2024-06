Danijela Vujičić za Pink: Sva demokratija, ljudska prava i sloboda, pali su na Jarinju i Brnjaku

Usred novih eskalatornih poteza, kao što su najava otvaranja Glavnog mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici za saobraćaj i sve češće vesti o pretnjama, pa i nasrtajima na srpsku decu na Kosmetu, Đuzep Borelj faktički nagrađuje ekstremistu Albina Kurtija i time kao da ga podstiče na nove jednostrane i agresivne akcije. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku u izveštaju podnetom državama članicama EU ipak je preporučio da se Prištini ukinu mere koje joj je EU uvela pre godinu dana zbog situacije na severu KiM.

Istog dana Aljbin Kurti je odgovorio novim hapšenjem Srbina u severnom delu pokrajine. A Borelj je u izveštaju ocenio da bi odluka država članica EU da ukinu mere Prištini predstavljala politički signal i doprinela uravnoteženom kontekstu u kojem se može napredovati u dijalogu Beograda i Prištine, koji se vodi uz posredovanje EU.

Predsednica skupštinskog odbora za Kosovo i metohiju Danijela Vujičić kaže za Jutro sa dušom kod voditeljke Jovane Jeremić da je ironija da Međunarodna zajednica ne zna šta se dešava na Kosovu i Metohiji.

- Vi čujete uvek tonove, gde govore da treba da se urazzme obe strane. A znamo da je srpska strana uvek žrtva. Zbog 500 etnički motivisanih napada, EU je odlučila da uvede neku vrstu sankcija. To podrazumeva da s epolicijske snage sklone, da se raspišu novi izbori, da se gradonačelnici izmeste iz lokalnih samouprava i da se suspenduju sastanci Kurtija sa zvaničnicima EU - rekla je ona, pa dodala:

- Sada imamo to, da se napravi balans ponovo, i da se da prednost Prištini. Šta se dešavalo gpdinu dana? Ništa, srpske robe nema, Kurti menja spiskove, dovodi Albance... Policijske snage nisu sklonjene. Ljudi su sa puščanim cevima oko biračkih mesta. Gde to u svetu ima? To je sve, samo ne demokratija. Sva demokratija, ljudska prava i sloboda, pali su na Jarinju i Brnjaku. Imamo ketoizaciju, ljude koji se bore za goli život - navela je ona.

Borkinja za prava Srba na Kosovu Ana Đorđević ističe da jedna od antibriselskih mera je ta, da se most otvori kao korzo, a on je bio jedina brana između albanskog is rpskog otpora.

- Zamislite kada bi most bio otvoren, to bi bio haos od napada i slično. Kfor se ni do sada nije pokazao, a kamoli tada da se pokaže. Fiktovna agencija za verifikaciju je protivna Briselskom sporazumu, ona je oko 150 Srba zapretila. Da će da izgube stanove. Opet imamo maltretiranja i iseljavanja. Deca na rođendanima ne smeju da pevaju srpske pesme, da ne bi dobili suzavac. Ako je to danas EU, onda nemam komentar - navela je Đorđević.

Teolog Tomislav Bokan navodi da je most simbol srpskog naroda, i otpora.

- Borba srpskog čoveka je sa obe strane Ibra. Taj teror koji Kurti sprovodi ima podršku zapada... Zašto Borelj forsira sve to? Pa to je nastavak kontinuirane politike od 1888. do današnjeg dana - naveo je potom Bokan.

Autor: Dubravka Bošković