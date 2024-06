Hrkalović za Pink: Da je Vučić zapadu dao KiM, i da ih nije ponizio u Savetu Evrope, nikada mu ne bi skandirali! Njima smeta jaka Srbija

Voditeljka "Novog vikend jutra", Jovana Jeremić, ekskluzivno je ugostila bivšu državnu sekretarku MUP-a, Dijanu Hrkalović koja je govorila o haosu na Evropskom prvenstvu kao i napadima na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, njegovu porodicu i Srbiju.

- Politika se umešala u fudbal, to je sada nažalost i moj domen. To je jedna slagalica, mozaik. ja bih tu redom poređala nekoliko elemenata. da bismo svi zajedno s hvatili šta stoji iza svega. Na današnji dan u Srbiji nema čoveka kom nije sve jasno, osim onih kojima je posao da nije. Taj prvi element, skandiranje Albanaca i Hrvata, protiv Vučića. Šta se desilo nakon toga? Onda su skandirali "ubij Srbina". Onaj ko je protiv Srba Srbije, taj je protiv Vičića. I to svakodnevno vidimo. Mislite li da je on zapadu dao nezavisno KiM, da budemo vazali, da ih nije ponizio za Rezoluciju u Srebrenici, da li bi mu skandirali tada? Ne - rekla je Hrkalović.

Imamo ponašanje UEFA, koja je licemerna, i nefer prema nama ovih dana, ali i godinama, navela je Hrkalović.

- Hrvati neće biti kažnjeni za skandiranja, prošlo je nekoliko dana. Oni mogu da promovišu teroriste, "Veliku Albaniju", sve je to njima dozvoljeno. U UEFA je lažna država Kosovo, to je prvi razlog zašto su pristrasni. Oni nikada nisu bili sankcionisani, samo mi, za svaku sitnicu. Kada oni naprave nešto, opet je Srbija kriva - dodala je Hrkalović.

Tu se politika, odnosno geopolitika zapada se sada proširila kao hobotnica, na sve sfere društva, tu nema kodeksa, političke etike, zašto? Jer zapadu gori pod nogama da Vučić da Kosovo, kaže Hrkalović.

- Oni žele da budemo vazali, a to Vučić nikada neće dozvoliti - priča Dijana Hrkalović za Pink.

Kada su rekli "Ubij Srbina" Šolakovi mediji su to pokušalo da minimizuju, relativizuju, da bude kao šala, kaže Hrkalović, pa dodaje:

- Opozicija i Šolakovi mediji su iskoristili prvenstvo da brane albanske ekstremiste i da napadaju predsednikovog sina. Ono što je najsramnije je to, da su pokazali da će glasati, navijati, za Hrvate, Albance i slične da bi se dodvorili Zapadu, kako bi stavili svoje pozadine i fotelje - navela je.

Šta se tu desilo? Naši navijači u Nemačkoj nisu bezbedni, pa Nemačka je bila sponzor Rezolucije o Srebrenici, dodaje Hrkalović, navodeći da je jasno da su uradili dosta protiv Srbije i Vučića.

- Navijači se nalaze na teritoriji koja nam nije naklonjena, mnogo je ekstremista koji zaiosta mrze Drbiju. Tako se desilo da naše navijače iz kafića, gde je bio i Danilo Vučić, napadnu ekstremisti. Danilo je Srbenda, zato ga zovu Obilić. Dečko je zaslužio taj nadimak - kaže Hrkalović.

Napadi na Danila su šizofreni, navela je ona.

- Danilo se nije tukao kao što su Šolakovi mediji naveli, a i da se tukao, tukao bi se zbog Srba koje je branio.

Autor: Dubravka Bošković