VUČIĆ POKAZAO DETALJAN PLAN EXPA: Stadion, akvatik centar, delfinarijum, ovako će izgledati jedan od NAJVAŽNIJIH PROJEKATA u Srbiji

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je tokom današnjeg obraćanja javnosti govorio o Expu 2027, istakavši da je on prekretna tačka za razvoj Srbije.

- Rekli smo da je Expo 2027 ključna, ne krajnja, ali prekretna tačka za razvoj Srbije. Danas ću vam predstaviti dokle smo stigli, brojne probleme, rešenja, i govoriti otvoreno o onome šta su izazovi za nas, te vas molim da bez obzira na partijsko opredeljenje - saslušate.

Važno je da čujemo mišljenje svakog građanina - istakao je na početku predsednik Vučić.

- Želim da vam pokažem šta smo dosad uradili", rekao je predsednik Vučić i na tabli detaljno pokazao šta se gde nalazi na projektu "Expo 2027 - rekao je Vučić.

U novembru očekujemo da dobijemo zastavu Expa, istakao je Vučić.

- Nacionalni stadion biće povezan sa Expom, u toku su razgovori sa jednom od dve najveće kompanije sveta - "Ledžends", dodao je.

- Dozvoljeno nam je da Expo bude na 25 hektara. Odvojili smo malo veći prostor, trg sa binom, gde će biti i druge velike kompanije da se predstave - rekao je Vučić.

Kako je istakao, tu su Expo promenada, pešačka zona ide od železničke stanice.

- Tu je i aktivaciona zona, potom paviljoni za velike zemlje koje žele da ih iznajme. Biće tu i za manje zemlje koje će imati video zid - ističe.

Kako je naveo, mnogo restorana, kafića, mnogo prostora za mlade će da bude u sklopu Expa 2027.

- Fascinantno izgleda. Biće tu galerija od 6.000 kvadrata sa restoranima, kafićima, mnogo prostora za mlade - rekao je predsednik.

- Dva sa 8.500 kvadrata su objekti koje ćemo da sklonimo kad se Expo završi. Tu je i paviljon 'Igraj za napredak'. Tereni za padel, košarku, odbojku, rukomet - opisao je predsednik Vučić.

- Nacionalni stadion imaće kapacitet 52.000. Već 2028. očekujemo da se igra finale Lige Evrope. Dosad ne kasnimo oko stadiona, iako nam radovi idu teže nego oko Expa. Radi se u dve smene, a kad se postave reflektori, radiće se u tri smene - istakao je Vučić.

- Ovde je reč o akvatik centru. Zahvalni smo mađarskim prijateljima od kojih smo dobili kompletan projekat. O tome sam razgovarao sa Orbanom. Biće drugi ili treći najveći u Evropi - istakao je.

- Ovo je rezidencijalni kompleks, gde će biti smešteno 3.500 učesnika u 1.500 stambenih jedinica, koje ćemo potom da ponudimo zaposlednima u zdravstvu i prosveti - rekao je Vučić.

- Razgovaramo sa najvećom firmom za dovođenje stalne postavke - od cirkusa do tematskih parkova. Lego lend je malo skuplji. Svakako će biti najveće mesto za zabavu u jugoistočnoj Evropi - rekao je predsednik Vučić.

-Akvarijum će biti smešten sa druge strane Save pored Prirodnjačkog muzeja. Imaćemo i delfinarijum na Expu. Osim što je atrakcija postoje i takozvani terapeutski delfini za decu sa autizmom, i ništa bolje ne utiče na njih nego ti delfini. On će biti i za svu drugu decu - rekao je Vučić te napomenuo da se o svemu već konsultovao sa ministarstvom zdravlja.

Kada je reč o letećim o automobilima, u toku su konsultacije sa kompanijama.

- Obećali smo da će od 2027. leteti taksijima iznad Beograda. U pregovorima smo sa 5 svetskih kompanija - otkriva Vučić.

- Od 2026. te kompanije će imati dozvole, mi ćemo pripremiti sve što se tiče regulative... To nije čudo i nije hir, već preka potreba za zemlje koje žele da napreduju. Imaćete 10 puta više dronova nego aviona, a 20 hiljada do 2035. takvih automobila koji će da lete iznad Beograda - rekao je Vučić i dodao:

- Ne pričamo o bajkama, i nećemo nažalost biti prvi, ali imaćemo sve to. Daleko smo u pregovorima, iako su mi se mnogi smejali, to smo obećali i to ćemo da uradimo.

Autor: Aleksandra Aras