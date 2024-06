Predsednik obišao novoizgrađeni Nacionalni trening centar na Košutnjaku: Ne bi bilo ovog objekta da nije bilo vaših medalja! (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas novoizgrađeni Nacionalni trening centar - Multifunkcionalna dvorana u okviru Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije.

Sa predsednikom je došao i ministar finansija Siniša Mali.

Razgovor sa rvačima

Predsednik je rvačima poželeo mnogo uspeha, i istakao da mnogo očekuje od njih.

- Bez medalja se ne vraćajte na koje god takmičenje da odete. Nadam se da sada imate dobre uslove. Što se tiče košarke to će lakše ići, košarka malo teže... - rekao je Vučić.

Rvački svaez je uručio poklon predsedniku koje je namenjen njegovom sinu Vukanu, a reč je o dresu.

- Karate nam je uvek mnogo medalja donosio. Želim vam mnogo uspeha. Ovo su mi najlepše sportske prostorije koje imamo u Srbiji. Nismo loše potrošili 20 miliona evra, ovde ćemo da stvaramo nove šampione - rekao je Vučić.

Obilazak tekvondo sale

- Ne bi bilo ovog objekta da nije bilo vaših medalja, tekvondo nam je mnogo doneo. Milica uzme, povede na početku to održava do kraja, a Tijana me maltretira do poslednjeg trenutka, da se nerviram. Nerviram se kad navijam za naše, oni predstavljaju sebe ali nose našu zastavu. Kada idete na OL tada predstavljate Srbiju, i kako da se ne nervirate. Vukan sedam godina ima i potamne mu ručice koliko stisne pesnice. Kako da se ne nerviram, bore se za našu zemlju, hoćemo li biti uspešniji ili nećemo. Normalan čovek se nervira, oni kojima je svejedno od njih nema ništa. Kada se nervirate onda ćete da se mučite, da radite da se borite da postignete rezultat. Pošto mu je svejedno tu nema rezultata.

Kako je saopštio taekvodno tim, očekuju paran broj medalja, jer se ne isplati ići u Pariz pa se vratiti praznih ruku.

Obilazak sale za borilačke sportove

Predsednik Vučić je obišao salu u kojoj se trenira džudo, te zamolio sportiste da pokažu svoje umeće. Predsednik je dobio povratnu informaciju da su zadovoljni svime, te velike reči hvale o tome kako je obezbedio džudistima da ostvare svoje snove.

- Obećavamo vam da ćemo biti još bolji. Imamo 6 reprezentativaca na OI, ali imamo šanse u svakoj kategoriji. Prvi put u istoriji smo ostvarili treće mesto u novoj ekipnoj disciplini - rekao je Ivan Todorov.

Predsednik je na poklon dobio mali statuu osnivača džudoa i plaketu Džudo saveza.

Vučić je napomenuo da je nagrada za zlatnu medalju 200.000, srebrenu 100.000 a bronzu 60.000 evra i da to takmičari imaju u vidu.

Obilazak medicinskog sektora

Medicinski sektor ima tri bloka i zadužen je za brigo o svim sportistima. Univerzalni deo za oporavak sportista. Tu su najsavremeniji aparati za oporavak, uslovi su kao u najboljim centrima u svetu.

Zadovoljstvo sportista, ali i medicinskog osoblja je veliko, a predsednik je istakao da je srećan što čuje da su ljudi zadovoljni.

- Sve ovo ne bi imali da nije pomoći države, jedna je od poruka upućenih predsedniku.

- Rekli su mi da će ovakva streljana da bude i u Parizu. Uzdamo se u naše borce i rvače, možda i ženski boks da nam donese, tekvondo, ali se najviše uzdamo u vas. Znam da je to muka na vašim plećima. Pritisak je uvek na najboljima, nemojte da budete najbolji i onda nema pritiska. Samo da vam kažem, ako se sećate, kada smo govorili o objektima i onome što je potrebno kad nismo imali ništa, vidite kako sada imamo. Moramo da donesemo najmanje 10 medalja iz Pariza - rekao je predsednik dok je obilazio streljanu.

Obilazak teretane

Teretana je namenjena svim olimpijskim sportistima i podeljena je u nekoliko delova, kako bi se mogli raditi razni treninzi i detaljnije pripreme, to jest timski deo treninga.

- Gledao sam i rekao Siniši jer je kukao, ne obraćamo dovoljno pažnju na one koji donose medalje, sada smo srećni kada prođemo i vidimo da uživaju ovde. Kada pitaš Damira Mikeca i on kaže da su sada ovde uslovi bolji nego u inostranstvu. Kada budemo uradili oko EXPA za vodene sportove imaćemo infrastrukturu za sve. Moći ćemo da se kandidujemo za OL, kada budemo imali snažnu infrastrukturu.

- Sportisti su srećni, verujem da će nam doneti medalje, za boksere ćemo da radimo posebnu dvoranu. Rvanje nam i dalje donosi najveći broj medalja na takmičenjima, boks se vratio posle 30 godina, naročito smo jaki u ženskom sportu.

Obilazak streljane

- Rekli su mi da će ovakva streljana da bude i u Parizu. Uzdamo se u naše borce i rvače, možda i ženski boks da nam donese, tekvondo, ali se najviše uzdamo u vas. Znam da je to muka na vašim plećima. Pritisak je uvek na najboljima, nemojte da budete najbolji i onda nema pritiska. Samo da vam kažem, ako se sećate, kada smo govorili o objektima i onome što je potrebno kad nismo imali ništa, vidite kako sada imamo. Moramo da donesemo najmanje 10 medalja iz Pariza - rekao je predsednik dok je obilazio streljanu.

Predsednik je upitao strelce i da li im nešto nedostaje.

- Ovo je na svetskom nivou, kao da smo došli u inostranstvo na pripreme, ponosni smo što imamo ovakvo zdanje. Zahvalni smo vam - rekao je Damir Mikec predsedniku.

- Donesite barem tri medalje i pravim večeru za sve strelce. Olimpijske igre su postale pravo takmičenje nacija i više nego ikada je to takmičenje nacija. Svaka medalja je zlatna vredna. Podižemo nagadu za zlatnu medalju na 200.000 evra, vraćate se sa zlatom - rekao je predsednik.

- Beskrajno smo vam zahvalni, država će se odužiti još više. Vi ste toliko učinili za našu zemlju, 30 i nešto godina traje uspeh u ovom sportu i molim vas da se postarate za te tri medelje, da nam donesete, a smislićemo i dodatni bonus ako budu tri medalje.

Predsednik je rekao da razume sportiste, i da nam je svima stalo, te da he reprezentatvini sport važan za razvoj zemlje.

- Sve se nadam da ovi večeras nekim čudom nešto urade - rekao je Vučić pominjući predstojeći meč Srbija-Danska na EURO 2024.

Zorana Arunović, Damir Mikec i Andrea Arsović pokazali su predsedniku kako se pripremaju za predstojeće OL.

- Mnogo sam srećan kada osvojimo medalju, trenirajte, da malo i klinaca napravite da možemo da se bijemo i u godinama koje dolaze. Čekam vas na balskoj večeri - poručio je predsednik i nastavio obilazak.

Multifunkcionalna dvorana u okviru Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije, ukupne neto površine 15.179,65 kvadratnih metara, predstavlja najmoderniji sportski objekat u državi i regionu.

Izgrađena je u skladu sa svim ekološkim standardima, za potrebe održavanja međunarodnih takmičenja i trenažni proces uz korišćenje prostornih i tehničkih uslova koje nema nijedan drugi objekat na teritoriji Srbije.

Izdvaja se deo medicinskog bloka za rehabilitaciju i oporavak vrhunskih sportista, osvajača najsjajnijih odličja na velikim svetskim i evropskim takmičenjima.

Multifunkcionalna dvorana obuhvata autonomne sadržaje neophodne za obavljanje trenažnog procesa na visokom nivou, sa najsavremenijom opremom namenjenom rvačima, džudistima, tekvondistima, karatistima i strelcima.

Poseduje i salu za sportove sa loptom, kao i sadržaje za medicinu sporta, zone za relaksaciju, teretane i zajedničke prostorije koje će biti na raspolaganju sportistima.

Pored izdvojenih celina za pojedinačne sportove u okviru podzemne etaže objekat poseduje i 146 parking mesta od kojih je sedam za osobe sa invaliditetom.

Ulazi su dodatno obezbeđeni rolo ošupljenim vratima koja se koriste u periodu kada objekat nije u funkciji i kada nema korisnika (u toku noći), a prema rasporedu i radnom vremenu u skladu sa programom funkcionisanja objekta.

Posebno su obezbeđena odvojena vrata za evakuaciju objekta, kao i za pristup interventnih vatrogasnih jedinica.

Streljana sadrži 10 streljačkih mesta na 10 metara, 25 m 50 m za vazdušno i malokalibarsko oružje, olimpijske discipline, opremljena elektronskim metama marke SUIS.

Pored osnovnog strelišta trening centar sadrži i sav neophodan propratni sadržaj: svlačionice sa sanitarnim čvorovima i tuševima, toalete i svlačionice za paraolimpijce, deo za trenere i stručne analize, manji administrativni deo, magacin sportske opreme, prostor za čišćenje oružja, magacin elektronske opreme elektronske mete, deo za tehniku, magacin municije za skladištenje malokalibarske municije 22.LR (5,6mm) i ostali propratni sadržaj.

Multi sala površine 1.054,94 metara kvadratnih namenjena je grupnim sportovima sa loptom i u okviru sale smeštene su tribine, teren za odbojku, košarku i futsal.

Uz multi salu je i propratni neophodni sadržaj: muške i ženske svlačionice sa sanitarnim čvorovima i tuševima, kao i svlačionice za osobe sa invaliditetom.

Teretana površine 530,75 metara kvadratnih namenjena je prevashodno reprezentativnim i olimpijskim selekcijama, a onda i ostalim sportistima i rekreativcima.

Deli se na nekoliko zona: zona sa kardio spravama i trenažerima, deo sa tegovima, deo sale za parterne vežbe i strečing.

Projektovana je po ugledu na najmodernije olimpijske centre, a sve sprave i prateća oprema odgovara najvećim svetskim standardima i sertifikatima.

Tekvondo i džudo trening centri poseduju prostorije muške i ženske svlačionice sa sanitarnim čvorovima, deo za trenere i stručne analize, borilišta sa izdvojenim delom gde je smeštena specijalizovana teretana, spravarnica za odlaganje sportskih rekvizita, deo za oporavak sportista opremljen đakuzijem, saunom kao i delom za masažu, i manjim administrativnim delom.

U okviru prizemne etaže smešten je i deo za za pripremu i oporavak vrhunskih sportista. Pored hiperbaričnih komora i CRYO saune, sadrži i prostor fizikalne medicine, kao i prateći sadržaj u smislu svlačionica, tuševa, sanitarnih čvorova.

Tu se nalazi i prostor za dežurnog lekara i pružanje prve pomoći.

Dvorana sadrži i rvačke i karate trening centre i u skladu sa zahtevima dva saveza kao i standardima za ovu vrstu sporta, trening centri sadrže ulazne delove sa prostorom za okupljanje sportista i sledeće grupe vežbača, zonu za trening (borilišta), svlačionice, mokre čvorove, specijalizovanu teretanu, prostor za trenere i stručne analize, arhiv za stručnu literaturu, ostavu za opremu i sportkse rekvizite, deo za oporavak sportista sa saunom, đakuzijem, kao i manji administrativni prostor.

Tanjug/Strahinja Aćimović Tanjug/Strahinja Aćimović Tanjug/Strahinja Aćimović Tanjug/Strahinja Aćimović Tanjug/Strahinja Aćimović Tanjug/Strahinja Aćimović Tanjug/Strahinja Aćimović Previous Next

Značajan deo predmetne etaže čini deo za edukaciju, prezentacije, organizovanje banketa, stručnih analiza i seminara, kao i prostorija za novinare i svih prostorija koje su neophodne za podršku vrhunskom sportu.

Autor: Aleksandra Aras