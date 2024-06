Nastavak ulaganja u kulturu: Selaković potpisao ugovore o rekonstrukciji i prenameni nekadašnje fabrike hartije 'Milan Vapa' i zgrade Pošte (FOTO)

Ministar kulture Nikola Selaković potpisao je danas ugovore o rekonstrukciji objekata nekadašnje fabrike hartije „Milan Vapa“ i zgrade Pošte na Savskom trgu i njihove prenamene u objekte kulture.

Selaković je istakao da je predmet oba ugovora regulisanje međusobnih prava i obaveza koje se tiču izgradnje i renoviranja dva objekta od izuzetnog značaja za kulturu u Srbiji, a naročito kulturu u Beogradu.

„Projekat Skok u budućnost – EXPO 2027 jeste prilika da našu prestonicu obogatimo novim kulturnim sadržajima. Upravo iz tog razloga na Savskom trgu, pored stare zgrade Železničke stanice u kojoj će se nalaziti Istorijski muzej Srbije, biće u potpunosti obnovljena stara zgrada nekadašnje Pošte broj 2 arhitekte Momira Korunovića sa jednom od najlepših fasada koje je Beograd ikada imao. U njoj će se nalaziti sedište jednog muzeja i dve pozorišne scene“, istakao je Selaković.

Ministar je precizirao da će drugim ugovorom, koji se odnosi na adaptaciju objekta koji je koristilo nekadašnje preduzeće „Jugošped“ za potrebe fabrike hartije Milana Vape, svoje sedište dobiti Muzej Nikole Tesle.

„To je ozbiljno veliki zadatak koji stoji pred nama do 2027. godine. Beograd treba da dobije smeštaj za pet velikih muzeja – nekih novih, a nekih koji već postoje, ali rade u skučenim i

lošim uslovima, kao što je to Muzej Nikole Tesle. Samo u ovom slučaju, Muzej Nikole Tesle dobiće na korišćenje površinu koja je skoro 20 puta veća od one u kojoj se ova ustanova kulture, inače naš najposećeniji muzej, nalazi“, rekao je Selaković.

Ugovore u Ministarstvu kulture Selaković je potpisao sa direktorom Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije Jovanom Vorkapićem i direktorkom preduzeća „Beograd na vodi d.o.o.“ Zoranom Burlić. Oba ugovora predviđaju da je rok za izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova i opremanje oba objekta jun 2027. godine.



Ministarstvo kulture/Dario Konstantinović Ministarstvo kulture/Dario Konstantinović Ministarstvo kulture/Dario Konstantinović Ministarstvo kulture/Dario Konstantinović Ministarstvo kulture/Dario Konstantinović Ministarstvo kulture/Dario Konstantinović Previous Next

Autor: Jovana Nerić