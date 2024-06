Političar, suprug i otac, potpredsedik vlade Srbije u vreme kada je premijer bio Zoran Đinđić, Čedomir Jovanović, bio je gost u podkastu novinarke Gordane Uzelac, gde je otkrio detalje oko hapšenja Slobodana Miloševića, opisao sav haos koji se tada dešavao, kao i kako je izvukao živu glavu iz svega toga.

U svojoj najnovijoj emisiji Gordana je ugostila Čedomira Jovanovića, političara, koji je govorio o političkoj karijeri, ali i o detaljima iz privatnog života koje malo ko zna!

Na pitanje novinarke Pinka da li je tačno da je Marija Milošević htela da ga ubije, Jovanović je staloženo potvrdio i rekao da to nije sporno.

- Imao sam samo 29 godina – rekao je Jovanović.

Kako kaže, njemu je Zoran Đinđić često govorio da je prokletstvo što je toliko mlađi od svih, a što je najrazumniji.

- Gledao sam kako se priprema Miloševićevo hapšenje, ali za mene to nikada nije bilo samo to. To se kuvalo i pripremalo. Koštunica je obećao u Vašingtonu hapšenje Miloševića i niko mu od nas ništa nije rekao – rekao je Jovanović.

Kako kaže, pritisci su bili strašni. Dodaje da je Zoran otišao u Ameriku i tamo su ga demolirali, on nije znao šta ga je snašlo.

- Tada je imao 49 godina. Rekao je da su ga razvalili, da su ga uveli u neku salu, nije znao gde se nalazi. Kada sam se vratio razoren, a u Srbiji je takođe sve ključalo – rekao je Jovanović.

Ističe da su mu tada tražili da izruči Miloševića.

- Zemlja se raspadala, mi smo trećinu budžeta popunili akcizama na cigarete i naftu. Pritisci su bili sve veći, kraj marta je bio dead line, i tada smo morali to da uradimo – rekao je Jovanović.

Dodaje da je doneta odluka da se to uradi, dva inspektora su otišla kod njega kući sa nalogom da ode u Palatu pravde da da izjavu.

- Oni su ušli u vilu, ušli u dvorište, a tamo su ih dočekali policajci koji su ih oterali - rekao je on.

Dodaje da je tada nastao haos, da su ga zvali da dođe da razgovara sa Miloševićem.

Kako kaže, napravio se opšti džumbus između onih koji su ga branili i onih koji su hteli da ga uhapse.

- Tada smo pustili vest da je Milošević uhapšen, nastao je džumbus i iscenirali sve to. Onda se u jednom trenutku on uključuje i kaže da ne zna kakva je to vest, jer on pije kafu i izlazi na kapiju da mahne ljudima – rekao je Jovanović.

Kako kaže, policija je ponovo preuzela kontrolu pre kapijom, pa sam mogao da uđem unutra i da pričam sa njim.

- Sam susret je bio katastrofa. Kuća bez struje, ventilacija ne radi, štipa barut i dim za oči, oko njega ti neki ljudi. On je s obzirom na okolnost bio sasvim normalan čovek. Neki su repetirali oružje i hteli da me ubiju – rekao je Jovanović.

Kako kaže, Marija je htela posle dva dana, kada smo se već sve bili dogovorili, kada smo se nekako isčupali iz tog živog blata.

- Niko nije poginuo tada, a bilo je jako gusto. Bilo je par ranjavanja, to je jedna užasna situacija iz koje sam ja uspeo da nađem izlaz koji je otvorio neku perspektivu društva i to je Milošević i razumeo – rekao je Jovanović.

Autor: Aleksandra Aras