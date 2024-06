Vučić iz Brisela: Od susreta sa Kurtijem ne očekujem ništa, on će da drami, viče, baš kao i uvek!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u jednodnevnoj poseti Briselu, tokom koje će učestvovati u novoj rundi dijaloga Beograda i Prištine, koji se vodi pod pokroviteljstvom Evropske unije.

Vučić je najpre rekao da je uvek pesimističan ili veoma odmeren, istakao je da je imao tri veoma važna sastanka, i sa gospodinom Kopmanom i Šarlom Mišelom i Varheljijem.

- Tema je bila agenda rasta i neophodne reforme, šta je to što možemo da uradimo. Imamo još jedan problem koji moramo da rešimo i mislimo da to rešimo u narednih sedam dana i mislim da je to dobro ocenjeno i od Varheljija i od Kopmana. Mene uvek ovde vode, spremaju sendviče i mučenje sa Kurtijem sve vreme, danas je bilo drugačije i strateški važno i veoma sam srećan što sam sa Mišelom mogao da razgovaram o svim bitnim pitanjima i o svemu što se zbiva u svetu, agenda rasta i ono što gospodin Mišel očekuje da vidimo šta je nama činiti kako da se prilagodimo i izvučemo najbolje za našu zemlju - rekao je Vučić.

- Kako kaže, bili su veoma dobri i važni razgovori - rekao je Vučić.

Kako kaže, sada slede razgovori sa Boreljom i Lajčakom, a onda i sa Kurtijem.

- Od susreta sa Kurtijem ne očekujem ništa, on će da drami, viče, baš kao i uvek, ništa posebno. Što se tiče Borelja i Lajčaka pažljivo ću da ih saslušam, nemam šta da im zamerim, oni rade u teškim okolnostima, pozicija im nije laka. Borićemo se za interese našeg naroda na KiM. Ne očekujem velike zaključke - rekao je Vučić.

Predsednik je prokomentarisao da je zadovoljan ponovni izborom Ursule fon der Lajen na čelo EK zbog dosasašnjih odnosa, a da potencijalni izbor Kaje Kalas ne bi još komentarisao.

- Nikada ne možete sve da spojite da bude kako biste želeli - rekao je Vučić.

O novom generalnom sekretaru NATO

- Ne znam da li će NATO da napadne Rusiju ili kako će to da tumače. Imali smo odličnu komunikaciju sa Stoltenbergom, nadam se da takvu možemo i sa Rutom. Sa njim imam korketan odnos, ali to ništa ne znači kada pričate o poslu. - Ne mogu da učestvujem u propagandi bilo koje strane. To što vi navijate za zapadne sile u Ukrajini, to je vaš izbor i imate prava na to kao što i mi imamo da kažemo i smemo da kažemo da mislimo drugačije. Imam srpski pristup i kao srpski predsednik ne interesuje me niko. Ne mogu da verujem u laži i besmislice kao ono što su govorili da će Rusija da dobije Ukrajinu za tri dana, kao i ovi koji danas govore da Rusija gubi na liniji fronta, a Rusija ne gubi. Bavim se time danonoćno, ne postoji ni jedan lider u Evropi koji živi za to da dobije svaku informaciju. Molim vas da večeras kada odgovaramo na pitanja da mi pronađete jedno maleno mesto iz kog se Rusija povukla a o kom ste vi obaveštavali javnost.