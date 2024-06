Matić: Srbija pokazala da je otvorena za dijalog, ali ne pod uslovima Prištine

Direktor Centra za odgovorne medije Marko Matić izjavio je danas, povodom bilateralnih sastanaka predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa visokim komesarom EU za spoljnu politiku Žozepom Boreljom i specijalnim predstavnikom za dijalog Miroslavom Lajčakom u Briselu, da je najvažnije što je Srbija pokazala da je otvorena za dijalog, da je spremna za kompromis i normalizaciju ali ne pod uslovima prištinske strane i ne kroz nametanje jednostranih rešenja i ultimatuma.

S druge strane, Matić je za Tanjug rekao da je Priština došla sa potpuno suprotnim stavom, istakavši da premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti nije bio spreman za dijalog, već za postavljanje novih uslova.

Dodao je da je nastavak dijaloga Beograda i Prištine moguć ukoliko Kurti odustane od svoja tri uslova koja je juče postavio.

"On je već u predizbornoj kampanji, bojim se da do jeseni kada se budu održali vanredni izbori na Kosovu pod Kurtijevom kontrolom da neće biti nikakvog dijaloga. Nije još formirana ni nova Evropska komisija, ova odlazeća nema snage ni interesovanja da pokrene dijalog, a imamo i u SAD predizbornu kampanju. Imamo pat poziciju i Kurti je to iskoristio da pokuša da sahrani dijalog. Ovo je samo jedan u nizu njegovih pokušaja u tom smeru", ocenio je Matić.

"Ako Kurti misli da uslovljava dijalog, mi dijalog nećemo imati. Od suštinskog značaja je da ljudi u Briselu, posrednici u pregovorima, shvate da su ti uslovi danas i u budućnosti neprihvatljivi za Srbiju. Kurti nije u poziciji da nama isporučuje ultimatume, to što on drži kao taoce Srbe na KiM, to je logika terorizma", izjavio je on.

Matić kaže da od nastavka pregovora sledeće nedelje očekuje da dođe do približavanja pozicije bar na tehničkom nivou koji nema direktnu političku konotaciju, kako bi se bar u ovom periodu zastoja dijaloga dok se ne formira nova EK, ne završe izbori na Kosovu i Americi, poboljšao život građana na terenu.

"Da Srbi budu pod što manjim pritiskom, da mogu ljudi normalno da žive, da ne razmišljaju da li će Kurti da smisli novu meru da im oteža život. Dijalog je važan da bi se sprečavali incidenti. Ako nema dijaloga govoriće se na ulicama i biće incidenata. Koliko god da imamo napredak u tehničkom dijalogu, a imamo zastoj u političkom, nismo bliži konačnom rešenju", poručio je Matić.



Autor: Jovana Nerić