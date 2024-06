Malović: Tajkuni ponovo napadaju predsednika i njegovu porodicu"

Današnja naslovna strana tajkunskog glasila ponovo je fokusirana na predsednika Vučića i njegovog sina, u novom pokušaju satanizacije i napada na porodicu predsednika

Branislav Malović, član Predsedništva Srpske napredne stranke, ističe da je ovo samo još jedan dokaz da skup kriminala, mafije, stranaca i tajkuna ne odustaje od svojih napada. On ističe da je Srbija u ekonomskom napretku i da predsednik Vučić ima snažnu podršku naroda, te da se uspešno suprotstavlja organizovanom kriminalu.

"Meta koja je ponovo nacrtana na čelo Vučiću i njegovom sinu na današnjoj naslovnici tajkunskog glasila je još jedan dokaz da skup kriminala, mafije, stranaca i tajkuna neće odustati od satanizacije predsednika naše države i cele njegove porodice i najbližeg okruženja. Ono što svi oni očigledno ne mogu da mu oproste jeste činjenica da Srbija bukvalno svaki dan napreduje u svakom smislu, da ekonomski nikada nismo stajali bolje, da se iznova i iznova pokazuje da ni jedan čovek nije imao ni veću, a ni dugotrajniju podršku ovog naroda i da se niko nikada jasnije i jače nije suprotstavio organizovanom kriminalu.

Pitam sve njih šta je tačno to što zameraju Danilu? Da li je on jedini Srbin koji ne sme da putuje? Ako je ono što zameraju i njemu, i njegovom ocu, to što valjda njih ne pitaju za dozvolu gde treba da idu i kada, neće im se ispuniti želja, ma koliki pritisak vršili preko medija, baš kao što je mafija najavila da će raditi.

I za kraj imam još jedno pitanje za širu javnost i Šolakove medije, da li neko od vas zna kako izgledaju na primer Đilasova deca, i gde i kada putuju?" - piše u saopštenju Malovića.

Autor: Dubravka Bošković