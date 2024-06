'PRED NAMA SU TEŠKA VREMENA' PREDSEDNIK SRBIJE BIO GOST NACIONALNOG DNEVNIKA! Vučić: Mi ćemo da služimo svom narodu, u Srbiji je budućnost

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je gost večerašnjeg Nacionalnog dnevnika na TV Pink.

DIJALOG SA PRIŠTINOM

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je za Nacionalni dnevnik da ne zna da li Aljbin Kurti nije želeo ili nije smeo da učestvuje u dijalogu.

- Želeli su da jure priznanje, to je ono što su tražili, želeli... Nisu hteli da pričaju, mi smo hteli da razgovcaramo o svakom sporazumu. Znao sam dobro da oni na to nisu spremni, i da ih to ne interesuje - rekao je Vučić.

Kada smo dva sata jedno lice zadržali, njega su čekali autobusima tri sata... Čitava međunarodna zajednica, svi su se digli, a oni Srbe hapse svaki dan, dodaje Vučić.

- Što se tiče naših odnosa, nema tu ništo novo, Kurti neće da formira ZSO, to ga ne zanima. Na nama je da sačuvamo mir, prisebnost. Da jačamo Srbiju u svakoj sferi života - naveo je predsednik.

SRBIJA NAPREDUJE U SVAKOJ SFERI

Razgovarali smo sa predsednikom Mišelom, razgovarao sam o tome i sa Varheljijem, kako da se približavamo rešavanju problema.

- Od zelenih koridora, do ukidanja konvencija... Da skratim... Suština je, da kada neke stvari postignete, privlačićete investitore. Imaćete niže troškove, više će se zarađivati, to obezbeđuje standard. Nadam se da ćemo to uspeti pre kraja godine - navodi Vučić.

Hvala Španskim prijatrljima, hvala im na tome jer vidimo da imaju strah od separatizma, rekao je Vučić.

- Važno je da razumemo jedni stvar, koju nažalost ne razumemo. Pink je uvek najgledanija TV, prva iči druga. Vidim promene, vidim da idete bliže zapadnom narativu, baš onako kako druge idu istočnom narativu. I to je vaša stvar, odluka, a ja želim da kažem da neću da menjam politiku Srbije. Ta politika je skrojena interesima, i budućnošću - dodao je.

U SRBIJI JE BUDUĆNOST

Mi ćemo da služimo svom narodu, u Srbiji je budućnost, navodi Vučić.

- Pogledajte semafor, da vidimo rezultate. Kada je Srbija bila od investicionog rejtinga u istoriji na ovom nivou? Nikada. Kada smo mi to imali platu preko 500 evra? Da budemo fer, nismo nikada. I mnogo takvih pitanja bih mogao da postavim- Da li ćemo mi uspeti u naredne tri godine? Ne znamo, ali ćemo pokušati - dodao je.

- Ja sam rekao da ljudi koji rade na nekim projektima mogu da kažu svojim unucima da je radio na životnom projektu... Kada idem u Rumu, Novi Sad, Niš, svuda su fabrike, gde sam sa njima pregovarao da dođu. To što sada radimo, jeste za istoriju. Moramo da izdržimo, sačuvamo mir - rekao je predsednik SRbije.

Vidim da me pozivaju svetski državnici, govore da nisam dobro sagledao stvari u političkom smislu... Moguće je, ali ja donosim zaključke, ne na osnovu subjektivnog stava, da li mi se neko dopada ili ne...

- Pink je prvi ili drugi po rejtingu, ali kada poređate činjenice. Kada razgovaram sa partnerima, oni mene ubeđuju u to. Ne možemo d aizguibimo, jer ako izgubimo, ili ne pobedimo Putina, izgubićemo dominaciju na zapadu - priča Vučić.

SUKOB RUSIJE I UKRAJINE

- Jasno je da će doći do eskalacije, daljih i većih problema... Mnogo će teže biti i veće nego što je danas. Zato moramo da budemo spremni, da se izdvojimo i sklonimo - naveo je predsednik.

Suština je u tome... Ja sam težak čovek, i znaju ljudi, ali se trudim da budem objektivan, volim svoju zemlju, i veoma ozbiljno, temeljno i detaljno razmišljam o svemu. Ja ređam činjenice, kaže predsendik.

IMAMO PET I PO MILIJARDI NA RAČUNU

- Da čuvamo mir, da radimo, gradimo, da čuvamo pare. Govorio sam ministrima da se ne prave da su veliki, jer svaki dan troše pare. Rekao sam im da sagledaju širu sliku, jer će zemlja biti pred izazovima. Imamo pet i po milijardi evra na računu. Zemlje koje su pet puta veće nemaju toliko.

- U julu imamo Bratunac, Srebrenicu, nadam se da neće osuditi Dodika, to je problem, ako bude. To je dokaz da neko želi da izaziva sukobe na teritoriji... - naveo je predsednik.

NAPADI NA DANILA VUČIĆA

Komentarišući natpise iz pojedinih medija, a koji se tiču njegovog sina, Vučić je naveo da je njegov posao da trpi budalaštine.

- Molim ih da izbace mog sina i kada ima 25 i 26 i 16 kada je imao, i kada bude imao 35, on će biti moje dete. I mojoj majci možete da kažete isto, ona će vam isto reći. Roditeljska čjubav je najveća. Molim ih samo da napadaju mene. Imate primer, kada su puštali sa razglasa kada su napadali jednog političara. Vikali su da je lopov, a on je plakao i rekao da mu tako vređaju decu - priča Vučić.

Vidim da su danas krenuli Đukanovića da napadaju, to mora da je neki tužilac, rekao je predsednik Srbije.

- Samo mu dižu rejting u našoj stranci - rekao je Vučić.

Govoreći o temi besplatnih preventivnih pregleda, Vučić je najavio da 90 odsto stvari može da se otkrije preventivnim pregledima.

- Korona nas je uništila, ubila nam je i mlade i stare. Video sam to kroz izveštaje - rekao je predsednik.

Da pokušamo da sačuvamo ljude u Srbiji, posebno žene, za rak dojke, materice, rekao je Vučić, pa dodao:

- Svuda, svakog vikenda od septembra - navodi predsednik.

- Ljudi, dođite, ako primetite neke čudne pojave, nešto... Srbija ima sjajne lekare, kojo će morati još više da rade - dodao je predsednik, Srbiije.

Govoreći o Vidovdanu koji je sutra obeležava, Vučić kaže da je to dan u kom se sve vidi. I dobre i loše stvari.

- Vučević će ići u kruševac, govoriće o važnim temama, stvarima... A ja ću nešto da posetim bez kamere, kao i danas EXPO, da pokažem da i u tome vidim budićnost. U radu, napretku, ekonomskom napretku Srbije. Za nas je Vidovdan sveti dan, zbog svega što se događalo, od Gazimestana, i ubistva Franca Ferdinanda... Ljudi zaboravljaju Vidovdanski ustav... Neophodnost uvođenja dikrature - rekao je predsednik.

Ne mislim najbolji ili jedan od najistaknitijih govora Slobodana Miloševića, pregledao sam arhiv, shvatio sam zašto nije bio ispraćen toliko, dodao je Vučić.

- Kada god pomislite da će da vas nagrade, za politiku služenja tuđim interesima, samo pomislite to, videćete kako će to da tavrši - naveo je Vučić.

CRNA GORA

Vučić je potom govorio o Crnoj Gori, navodeći d aon nije pomenuo Rezoluciju o Jasenovcu, već oni.

- Zamislite, vi uzmete motku, i ja ne mogu da se pomerim, ne želim da se branim. 50 puta me udarite, i onda kažete da sam se pomerao dva puta na levu stranu. Oni kažu da su udarili po Srbima, ali su ljuti jer je Srbija to zamerila. Nismo proterali ambasadora, nismo uputili notu, ali mi smo krili jer smo rekli da nismo oduševljeni - rekao je predsednik.

Čekam poziv, kažu biće sledeće nedelje, rekao je Vučić.

- Ako donesu tu Rezoluciju, čestitam... Kod mene su stvari čiste, vrlo sam precizan., Očekujem da je ne donesu, ali ću čestitali ako je donesu. ja to kažem samo dan unapred. Videćemo - rekao je predsednik.

EVROPSKO PRVENSTVO

Ja sam rekao da je debakl, možda je ta reč preterana... Ne bavim se ja time, narod je želeo i zaslužio više. To mislim i za rukomet. Ja ne mrzim nikoga, dodao je predsednik.

- Vreme je da imamo ozbiljnije rezultate, da prevaziđemo taj gubitnički pristup. Ja ne mogu da nadoknadim 300 godina. Ja nisam srećan kada smo na sredini razvoja po stopi rasta, već u prvih 5 ili 6. Nisam srećan kada smo 20. ili 35. - rekao je Vučić.

- Sešću i sa selektorom i sa Džajićem. Ja očekujem promene, a kako će se desiti, ne znamo - naveo je Vučić.

Nemojte da zaboravite da su danas uspesi u fudbalu mnogo bolji, rekao je predsednik.

- Kakve god odluke da donesemo, doneli smo - rekao je Vučić.

Autor: Dubravka Bošković