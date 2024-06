'OČEKUJEM PROMENE U FUDBALU I RUKOMETU' Vučić za Pink: Moj posao nisu ostavke

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je gost večerašnjeg Nacionalnog dnevnika na TV Pink.

Vučić je govorio i o neuspehu Srbije na Evropskom prvenstvu.

- Ne bavim se time i neću da uđem u klub onih koji će da pljuju po Piksiju i Džajiću. Narod je zaslužio više i to mislim, kao i za rukomet. Ne mrzim nikog, nema ništa protiv nikoga. Za sedam do 10 dana ćemo hladne glave svi da razgovaramo o rukometu, fudbalu, da imamo ozbiljnije rezultate, kako da prevaziđemo gubitnički pristup. Hoćemo da budemo srećni samo kad pobeđuje - rekao je Vučić.

- Ne može 300 godina da nadoknadimo, gde zaostajemo. Nisam srećan kada smo na sredini. Srećan sam kada smo u prvih pet ili šest. Nisam srećan kada smo 20. ili 35. Ne mogu da budem srećan. Dođe i tada neko vreme, ali nisam srećan, samo to da promenimo. Ne moramo da budemo prvi, da uđemo u 8 ili 16, kažite koliko košta i šta da uradimo. Ulažemo veliki novac. To je veliki novac. Na EURO smo u vrhu po tome, samo tražimo rezultate. Sešću i sa jednim i drugim Draganom, sešće važniji ljudi, ali ja ću sesti sa njima - navodi predsednik Srbije.

- Moj posao nisu ostavke, ali očekujem promene. Kako će se desiti ili se neće desiti, niko neće da se zadovoljava lošim mestima ni u čemu. Nemojte da se ljutite ako to ne možete da ispratite. Nećemo da budemo 17. ili 21. u Evropi u bilo čemu, hoće Srbi da budu u vrhu, ako to mogu Hrvati juče, Gruzija danas, ajmo i mi. Ništa tu nije strašno ili skandalozno, ne zaboravite da su uspesi u fudbalu veći nego što su bili, zli jezici će reći jer ima više timova, ali mi smo se plasirali i na EURO i Mundijal, naši klubovi daju manji doprinos nego ranije, to ide u korist Stojkoviću, ali mi smo se nadali većem i boljem rezultatu. Nadam se da će to biti u budućnosti bolje. Napravićemo bolji rezultat sledeće kvalifikacije - podvukao je Aleksandar Vučić.

Podsetimo, Predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je bio u jednodnevnoj radnoj poseti Briselu gde je učestvovao u novoj rundi dijaloga Beograda i Prištine koji se vodi pod pokroviteljstvom Evropske unije.

- Želim da vas obavestim da sastanka sa Kurtijem nije bilo, jer Kurti nije hteo ili smeo da se sretne sa mnom. Neće čovek da me vidi. Nije spreman na sastanak sa mnom - rekao je predsednik juče obraćajući se medijima.

Autor: Dubravka Bošković