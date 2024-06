'Ovo govori o stepenu zaslepljenosti' Dačić pokazao novu sliku teroriste sa ženom: Došao da je prijavi u upravu za strance (FOTO)

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obratio se danas javnosti povodom terorističkog akta na Dedinju kada je upucan Žandarm i istakao ubijeni terorista rodom iz Mladenovca, da je promenio veru i prešao da živi u Novi Pazar.

- Samo da vam pokažem još jednu stvar. Kada pogledate sve stvari koje imamo, vidite, reč je o fotografiji koja je nastala u našoj upravi za strance, u martu ove godine. On je doveo ženu iz Crne Gore, iz Plava, Besa se zove žena. Doveo je da je prijavi u upravu za strance. Evo pogledajte - pokazao je Dačić fotografiju novinarima.On ističe da ova fotografija govori o stepenu zaslepljenosti teroriste.

- Inače, otac mu se zove Zoran, on je Miloš. Ne želim da bacimo ljagu na našu braću muslimane, tj Bošnjake. Ovde je reč o Srbima koji su konvertiti. Ja sam rekao da se izvrše pretresi svuda i da se to rešava i pronalaze tragovi. I pohapse svi ti ljudi - kazao je on.

Ministar Dačić je takođe otkrio da je zadržano još jedno lice.

- I dalje pričamo o mogućim motivima, za sada postoje indicije da je reč o motivima koji se tiču terorizma jer nema motiva, što bi neko napao žandarma koji stoji ispred ambasade. Zadržano je još jedno lice koje se kretalo blizu komande Žandarmerije sa sličnim po izgledu, performansama. Sve to treba ispitati. - Ono što je najvažnije sve naše snage će biti angažovane da vodimo računa da se ne desi nešto još posle ovoga, da se ne desi nešto na mestima gde se nalaze i građani - rekao je Ivica Dačić.



Autor: Jovana Nerić