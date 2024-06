Skupština Crne Gore usvojila je u petak, glasovima 41 poslanika parlamentarne većine rezoluciju o genocidu u Jasenovcu koju su inicirale prosrpske stranake, a koja bi mogla da utiče na odnose sa susednom Hrvatskom koja je ranije zbog toga Podgorici uputila protestnu notu.

Vladislav Dajković, Predsednik Slobodne je naveo gostujući u Novom jutru kod Jovane Jeremić da se situacija u odnosima Crna Gora Hrvatska zaoštrava.

On je naveo da je kao Srbin detektovao određene manjakvosti samo rezolucije.

Kako je rekao u njoj nije jasno istaknuto ko je počinio taj zločin genocida, ne spominje se ni Nezavisna država Hrvatska ni Hrvati, zapravo Hrvati se spominju kao žrtve logora u Jasenovcu.

Dodaje da kao manjkavost može da bude i to što su pridodati i logori Dahau i Mauthauzen.

- Smatram da je to malo razvodnilo priču oko samog Jasenovca. Kada sam video koliki je bes i histerija od strane crnogorskih šovinista, ustaša, montenegrina pa i ovih ljudi iz Hrvatske koji pene evo već dva tri dana, ova rezolucija je ipak uspela i izazvala reakcije koje smo i očekivali - kaže Dajković.

Oni kažu da ova rezolucija o Jasenovcu neće izazvati pomirenje u Crnoj Gori i regionu nego čak naprotiv, kaže Dajković i podseća na to šta su oni pričali kada je trebala da se usvoji rezolucija o Srebrenici.

- Tada niko nije razmišljao o pomirenju i o osećanjima srpskog naroda u Crnoj Gori, Srbiji i Republici Srpskoj - navodi Dajković dodajući da misli da je ova rezolucija ipak jedna dobra stvar .

Dragoslav Bokan, predsenik Instituta za nacionalnu strategiju rekao je u Novom jutru kod Jovane Jermić reako je da bi ova rezolucija izazavala burnu reakciju kod Hrvata.

- Oni su počeli da skiče i vrište, kao kad uhvatiš lopova u krađi i onda se on buni, oni imaju jedan metod napda je najbolja odbrana u njihovom slučaju napad je jedina odbrana sem pokajanja jer oni pokajanje ne žele ni pod razno da primene i smao da se odvoje i odreknu tih dželata, deceubica tih sistemskih ratnih zakona samo malo da se odmaknu od toga i oni mogu da razgovaraju sa nama. Niko njima ne skače po glavi niti govori o njihovom grehu zato je ta priča da oni iako ne pomenuti kao Hrvati iako ne pomenuta ta famozna država NDH da kažu kakve to ima veze sa nama to ima veze sa Antem Pavelićem oni svojom osetljivošću i napadima pokazuju da nije potrebno previše pominjati jer se oni prepoznaju u svemu tome i oni prihvataju ulogu zločinca i oni se ponose sa tim - navodi Bokan.

ZoranAnđelković. V.D. direktora"Pošta Srbije" rekao je u Novom jutrui kod Jovane Jeremić da je prilikom nedavne posete Republici Srpskoj obišao Jasenovac.

- Proveo sam tamao par sati i to je jedan osećaj koji čovek teško može da objasni, bio sam i pre jedno mesec dana sa ministorm Milićevićem tamo kada su nas vratili i nisu nam dali da uđemo u Jasenovac - reako je Anđelković.

Hravatski premijer Plenković je reagovao na rezoluciju o Jasenovcu a to su sve samo činjenice i dobro je što reaguje jer pokazuje različite pozicije, kaže Anđelković.

"Kada je reč o genocidu koji su oni podržali a oni su bili potpisnici jedni od sponzora rezolucije o Srebrenici, to je bestidno, a mi smo ih upozoravali da će ovo da im se vrati - kaže Anđelković.

On je dodao da nije samo u Jasenovcu bio genocid već na čitavom prostoru Hrvatske tada NDH.

- Na celom tom prostoru Hrvatske je bio genocid prema Srpskom narodu - navodi on.

Vladimir Dobrosavljević, analitičar reako je u Novom jutru kod Jovane Jeremić da je najvažnija posledica rezolucije to je što će u Crnoj Gori 22.april postati Dan za sećanja na genocid i da je Holokaust počinjen na prosturima Hrvatske.

- Ovo jeste pre svega civilizacijski čin. Ovo jeste doprinos suočavanja sa proslošću kojiu smo mi zahvaljujući komunističkoj ideologiji bili izbegli jedno vreme.Zbog ideologije bratstva i jedninstva o ovom genocidu se znalo ali se o njemu nije pričalo i izbegaval ose suočavanje sa proslošću - rekao je Dobrosavljević.

Vladimir Marinković, predsednik američko-srpskog prijateljstva reako je u Novom jutru kod Jovane Jeremić da njega ovde najviše zabrinjava ćutanje evropskih zemalja i Evrospke unije.

- Tu vidimo dvostruke aršine i jedno licemernmo ponašanje, posebno Nemačke koja je u stvari ključni sponzor rezolucije o Srebrenici i koja je gurala svim silama da ta rezolucija prođe - kaže Marinković.

On je dodao da je jasan je stav svih ključnoh organizacaija i svetskih stručnjaka šta se dogodilo u Jasneovcu.

- Palaše se stigmatizacije, a pobili su oko 700.00 ljudi u neverovatno kratkom roku, šta ima da se plaše stigmatizacije , mi smo krivi zšto to nismo radili odmah nakon Drugog svetskog rata - navodi Marinković.

On je dodao i da jedan deo Jevreja i ne zna šta se dogodilo u Jasneovcu upravo zbog tog ćutanja SFRJ-a.

Autor: Dalibor Stankov