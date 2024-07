Vučić nakon kolegijuma Generalštaba: Srbija želi mir, ali da bi sačuvali mir moramo da imamo jaku vojsku

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje sednici proširenog kolegijuma načelnika Generalštaba u kasarni "Banjica 2" u Beogradu.

Vučić je svečano dočekan, zajedno sa ministrom odbrane Bratislavom Gašićem i načelnikom Generalštaba Vojske Srbije generalom Milanom Mojsilovićem, uz počasni stroj Garde i himnu Republike Srbije.

Kolegijum je počeo u devet sati.

Pored predsednika Srbije i vrhovnog komandanta Vojske Srbije prusutni su premijer Srbije Miloš Vučević, ministar odbrane Gašić, načelnik Generalštaba Mojsilović i članovi priloširenog kolegijuma načelnika Generalštaba.

Nakon sednice planirane su izjave za medije.

Obraćanje predsednika posle sednice

- Oprema i naoružanje vojske Srbije se modernizuju, nismo zadovoljni brojem ljudi, naročito na severu Srbije, Beograd i Vojvodina. Mnogo izazova imamo, velike snage su okupljene u regionu iz različitih razloga. Od značajnih snaga susednih zemalja, do ogromnog broja nato pripadnika na KiM, 4.534 u ovom trenutku. Računamo na dobru saradnju sa Kforom i verujem da će do doprionsiti stabilizaciji prilika na KiM. Ono što smo primetili to je da su pojačana dejstva vazduhoplova sa posadama i besposadnih vazduhoplova i dronova u okruženju sa izviđačkim namerama prema Srbiji, bez prelaženja granice Srbije i to je iz svih smerova u pravcu Srbije pojačano. Primeitli smo podizanje albanskih barjaktara iz Đakovice sa namerom izviđanja pozicija vojske Srbije i švedsko-nemački avioni rade lidar snimke sa drugih teritorija koje nisu pod kontrolom vojske Srbije ali prave snimke zbog prisustva bezbednosnih snaga Srbije. Nastavićemo ubrzano i moraćemo da promenimo navike, da radimo više i bolje, da budemo jasniji u poruci odvraćanja svakog potencijalnog agresora. Moraće da rade bolje naše fabrike namenske infustrije, da se bave teškim i napornim radom. Moraćemo da dalje povećavamo ljudstvo u vojsci ali ne na pozicijama sekretara već onih koji mogu da nose puštku i da pomognu zemlji - naveo je Vučić.

- Mnogo novca ulažemo, primanja naših vojnika su nikada veća, realna primanja su i do 40 odsto veća od toga, veoma značajna primanja, mnogo novca ulažemo i tražimo najveći stepen pripremljenosti. Srbija želi mir i uvek će želeti mir a da bi ga sačuvali moramo da imamo jaku vojsku koja će da odvrati svakog potencijalnog neprijatelja - kaže Vučić.

O hrvatskim medijima i rezoluciji o Jasenovcu

- Kad god bi Srbija podigla glavu, kad god Srbija ne bi bila unižena, kad god Srbija ne bi pristala na to da služi tuđim interesima, a da sprovodi samokažnjavanje, da pristaje da fantazmagorične katazme koje mora da prođe zbog tobože zločinačkog ponašanja, kad god bi Srbija ekonomski se podizala, predstavljala politički faktor koji nije beznačajan i kada političari ne bi govorili "izvini zato što ste nas ubijali", oni su više napisali tekstova nego o svom predsedniku i premijeru zajedno. To govori o njihovoj opsednutosti ali govori i o meni, da ne radim toliko loše za našu zemlju.

- Krivac mora da bude Vučić, ko će. Imam konkretno pitanje, ako sam ja, vidim da iz crnogorskog rukovodstva govore da je rezolucija o Jasenovcu doneta pod pritiskom Beograda, ne izgovaraju moje ime jer bi to bila laž, ali očigledno je. Moje pitanje je, predsendika CG i predsednika vlade CG da li sam ih ikad pozvao telefonom da pitam i da li je moja ideja bila rezolucija o Jasenovcu, kažite. Ili je to bila vaša ideja da objasnite narodu u CG da ćete da pronađete nešto na čemu ćete da se izvučete. Kada sam pitao Spajića rekao je usvajamo. Ni jednom ih nisam pozvao, čak ni Mandića. Vidite kako je sa lažovima, morate da pronađete krivca.

- Pitam ih da li se stide rezolucije koju su doneli, ne mislim da je loša, nego ona prethodna koju ste donosili, a te ne vidim da se stidite. Što se tiče Hrvatske želim ih još mnogo tekstova, što više pišu biću uvereniji da radim dobar posao za svoju zemlju. Ponosan sam na to što imam dovoljno snage, energije i hrabrosti da im se suprotstavi - rekao je Vučić.

O litijumu

- Što se tiče litijuma, postoji razlika između mene i drugih, nećemo da dozvolimo izvoz litijuma ako to bude moguće, već samo litijumskih baterija takođe, ako to bude moguće, da bi obezbedili ekonomski napredak zemlje. Imam savest i brinem za Srbiju i neću da pustim šusterima da nam daju mat drugi put, kao što su to učinili. Sada sam naučio, ne može više šuster mat da se dobije. Razlika je u tome što postoje ljudi koji se bore, koji imaju ideale, ideologiju, koje ne možete da pobedite pretnjama i lažima. Govoriću o tome, ne možete da me utišate i sprečite. Znam da je to put u ogroman napredak. Moj posao je da vodim zemlju, narod u bolju budućnost. Moramo da imamo dobru ekonomiju, fabrike u našoj zemlji. Nastaviću da radim svoj posao besplatno. Jel to neki mediji neće da pušta takve informacije jer još nisu dobili para. Spreman sam da vidim, lideri tog protesta i ja zajedno da odemo, da oni izaberu mesto gde ćemo da odemo na poligraf, ovo je igra, ali sam spreman i stvarno da vidimo da li su primili pare. Da li je Blagojević primio pare ili ja. Oni danas protiv a ja bez dinara, meni je Srbija važna a njima samo njihove zadnjice.

Autor: Dalibor Stankov