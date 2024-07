Odbijene žalbe Srba uhapšenih zbog Banjske! Oglasio se advokat Delević: Očekivan ishod

Apelacioni sud tzv. Kosova odbio je žalbe trojice Srba uhapšenih zbog incidenta u Banjskoj i potvrdio rešenje Osnovnog suda u Prištini o produženju pritvora.

Advokat Miloš Delević, branilac uhapšenog Vladimira Tolića, kaže da ga odluka suda ne iznenađuje, jer je cilj da sva trojica ostanu u pritvoru do podizanja optužnice.

U saopštenju Apelacionog suda navodi se da su kao neosnovane obijene žalbe branilaca okrivljenih, Miloša Delevića, Ljubomira Pantovića i Jovane Filipović i potvrđeno rešenje Osnovnog suda u Prištini o određivanju pritvora trojici Srba.

Posebno odeljenje Osnovnog suda u Prištini je 21. juna okrivljenima V. T, B. S. i D. M, zbog sumnje da su "izvršili teška krivična dela protiv ustavnog poretka i bezbednosti Kosova" i "izvršenja terorističkih akata", produžilo meru pritvora u trajanju od dva meseca.

Apelacioni sud je danas doneo rešenje kojem je odbio žalbe njihovih branilaca sa obrazloženjem da su neosnovane, uz ocenu da "postoji rizik da će ponoviti krivična dela, počiniti druga krivična dela, uticati na svedoke ili napustiti Kosovo".

Advokat Vladimira Tolića, Miloš Delević, izjavio je za Kosovo onlajn da još nije dobio odluku Apelacionog suda, ali da ga ona ne iznenađuje.

- Ako je odluka objavljena na sajtu suda, to je činjenična stvar i verovatno ćemo je sutra dobiti na mejl kao branioci. To je formalnost. Mene kao advokata, takva odluka uopšte ne iznenađuje, ona je očekivana. Njima je cilj da svi osumnjičeni ostanu u pritvoru sve do podizanja optužnice - rekao je Delević.

Osumnjičeni Vladimir Tolić, Blagoje Spasojević i Dušan Maksimović uhapšeni su nakon sukoba u Banjskoj, a u pritvoru su od 26. septembra prošle godine.

Autor: Snežana Milovanov