Toliko o njihovom kredibilitetu i profesionalizmu! Ana Brnabić: Ništa od izvinjenja što su lagali da Nemačka neće iskopavati litijum!

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić poručuje da se ni opozicija ni opozicioni mediji nisu izvinili javnosti iako su lagali da Nemačka neće iskopavati litijum.

"Nakon što sam najmanje sedam puta naglasila da će Nemačka prva iskopavati svoj litijum i da imaju dva projekta u zrelim fazama, odjednom su i opozicija i opozicioni mediji krenuli da pričaju o tome i nalaze objašnjenja zašto to nije isto kao iskopavanje litujuma u Srbiji", navela je Ana Brnabić na društvenoj mreži "X" i dodala:

pic.twitter.com/FitVVKrBB7 — Ana Brnabic (@anabrnabic) 08. јул 2024.

"Kao i uvek do sada, ništa od izvinjenja javnosti što su ih lagali da Nemačka neće iskopavati litijum već će ga uvoziti, što su ignorisali sve informacije iz Evrope da različite zemlje pokušavaju sve da dođu do svog litijuma (Nemačka, Češka, Finsla, Francuska...), što su, zarad političke borbe i koristi, ponovo bili spremni da slažu, sakriju informacije i plasiraju lažne vesti. Ništa od 'izvinite', samo se prave kao da se sve to nikada nije desilo. Toliko o njihovom kredibilitetu i profesionalizmu. Niko od 'istraživačkih' medija nije mogao da dođe do informacija o projektima Vulkan i Zinvald u Nemačkoj? Ozbiljni neki istraživači"...

Autor: Iva Besarabić