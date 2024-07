'Ljudi iz SNS nemaju pojma kako se zovu i šta rade Đilasova deca!' Terzić: Brkić i Škoro razapinju decu predsednika Vučića i prizivaju njihovo ubistvo!

Miloš Terzić, član Predsedništva Srpske napredne stranke, oglasio se na društvenoj mreži "X" povodom napada na porodicu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Ljudi iz SNS nemaju pojma kako se zovu i šta rade Đilasova deca i to tako treba da bude, jer porodica se ne dira. Ali zato njegov Brkić i Škoro razapinju decu Aleksandra Vučića i prizivaju njihovo ubistvo. A to što plačeš kada ti ljudi kažu istinu, tačnije da si lopov, to je već tvoj problem - napisao je Terzić.

Људи из СНС немају појма како се зову и шта раде Ђиласова деца и то тако треба да буде, јер породица се не дира.

Али зато његов Бркић и Шкоро разапињу децу @avucic и призивају њихово убиство.

А то што плачеш када ти људи кажу истину, тачније да си лопов, то је већ твој проблем. https://t.co/yXZPA9xWkA — Милош Терзић (@milos_terzic1) 08. јул 2024.

Autor: Aleksandra Aras