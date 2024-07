Vulin: Ako vam je do dejtonske BiH ili se pridružite ili se razdružite

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i senator Republike Srpske Aleksandar Vulin komentarišući novi napad portala Slobodna Bosna rekao je da ako vam je do dejtonske BiH ili se pridružite ili se razdružite

- Čim nekom funkcioneru SAD pojasnim da su Srbi, bez obzira kojoj veri pripadali, slobodan narod koji sam odlučuje napadne me Slobodna Bosna. A da su stvarno slobodni i da im je do Bosne trebali bi da me podrže jer branim i politiku BiH. I BiH i Srbija smatraju da je Kosovo lažna država, obe države odbijaju da postanu članice NATO pakta, i obe države su protiv uvođenje sankcija Rusiji. Ali za Slobodnu Bosnu BiH je samo ono što nisu Srbi a politika BiH nije ono što se stvara na osnovu Dejtona već samo ono što kažu bošnjački članovi predsedništva BiH - kazao je Vulin i dodao:

- Koliko god da se nervirate zbog slobodarskog duha Srba, dokle god je RS u okviru Dejtonske BiH, ni Sarajevo neće priznati tzv. Kosovo, BiH neće u NATO, a ni Rusiji se neće uvoditi sankcije. Zato gospodo ako vam je do dejtonske BiH ili se pridružite ili se razdružite.

Autor: P. J.