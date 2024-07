Od nas zavisi da li ćemo da iskoristimo priliku! Ministar Mali: Otvaram diskusiju o litijumu - Radi se o ogromnoj šansi!

Potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali rekao je da otvara diskusiju o litijumu - o pozitivnim i negativnim stranima. Od nas zavisi da li ćemo da iskoristimo priliku, ekološki standardi su prioritet, a radi se ogromnoj šansi, kaže Mali.

Upitao je gde bi bila Saudijska Arabija da nije iskoristila naftu. Ministar kaže da se povećanje roditeljskog dodatka može očekivati od septembra ili oktobra.

Izvršni odbor direktora Međunarodnog monetarnog fonda u Vašingtonu doneo je odluku o uspešnom završetku treće revizije stendbaj aranžmana sa Srbijom.

Potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali rekao je za Javni medijski servis da je ovo veoma važna i lepa vest za građane i dodao da je Srbija svaki cilj koji je postavili u aranžmanu ispunila.

Napomenuo je da su pred nama novi ciljevi - Ekspo 2027. i da se ulaže u više oblasti.

"Bitno da MMF daje mišljenje da smo na pravom putu. Možda dođemo do 3,8 odsto rasta, možda i do 4 odsto rasta. To je uspeh kada gledamo dešavalja i izazove u svetu", istakao je Mali.

Napomenuo je da imamo rekordno malu nezaposlenost i rekordnu zaposlenost u Srbiji, da je NBS kupila još pet tona zlata, tako da sada imamo 46 tona zlata, a da se na računu nalazi 700 milijardi dinara.

"Vodimo računa o svakom dinaru, ulažemo u puteve i pruge. Dobro je da to primećuje MMF. Objektivno se sagledavaju svtari. Ima dosta izazova u svetu, globalnih. Mi smo spremni da, ako bude kriza, možemo da reagujemo", kaže ministar.

Napomenuo je da je za 2027. cilj 100 milijardi BDP, koji je bio 30 milijardi pre 15 godina, odnosno biće tri puta veći za 15 godina.

"Kada je ekonomija u pitanju pokazujemo da smo pobednici", kaže Mali.

O litijumu

Ministar Mali kaže da je litijum važna tema jer bez njega nema ni mobilnih telefona i električnih automobila.

"Ovo je važna i ekonomska i politička tema i za svet. Ne možete da proizvodite ni električne automobile, ni telefone. Vidite i Portugaliju i Francusku kakve su odluke donele. Nemački mediji pišu da se zbog litijuma vodi rat u Ukrajini. Mi ovde ne govorim samo o rudniku litijuma, već o celom lancu vrednosti", istakao je Mali.

Dodao je da bi to podrazumevalo da nakon što se litijum izvadi u rudniku, u Srbiji otvore fabrike baterija i na posletku i fabrike električnih vozila. Napomenuo je da se radi o 10, odnosno 12 milijardi i da bi litijum doprineo oko 16 odsto BDP- a.

Napravio je poređenje, da ako je cilj 100 milijardi evra za 2027., onda je jasno koliko bi to bilo značajno za budžet.

Pored toga, kako kaže Mali gradimo devet novih auto-puteva, ulažemo u energetiku, zdravstvo, škole.

"Od nas zavisi da li ćemo da iskoristimo priliku. Otvaram diskusiju o litijumu o pozitivnim i negativnim stranima. Ekološki standardi su prioritet, radi se o ogromnoj šansi. Gde bi bila Saudijska Arabija da nije iskoristila naftu", rekao je Mali.

Prosečna plata

Podsetio je da je 825 evra prosečna plata u Srbiji, i napomenuo da smo u skladu sa dinamikom koja je planirana da 2027. prosečna plata bude 1.400 evra.

Prokomentarisao je vest da deset toplana u Srbiji uvode obnovljive izvore energije.

"Vodimo računa o običnim građanima. Zamislite da se Bogatić umesto kotlarnice poveže na geotermalne izvore. Imate odmah čistiji vazduh. Sitne stvari pokazuju kako brinemo o ljudima, ali i krupni projekti koje radimo", kaže Mali.

Komentarišući povećanje roditeljskog dodatka za prvo, drugo, treće i četvrto dete, kaže da će zakon ući u skupštinsku proceduru i da se očekuje njegova primena od septembra ili oktobra.

Autor: Iva Besarabić