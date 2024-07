Vučić: Ko ima litijum postaje jači, ali i RANJIVIJI! Izvoz tek kada naprave fabriku baterija i katoda

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi danas rekonstruisani put Studenica-Rudno i razgovara sa meštanima.

OBILAZAK RUDNOG I OBRAĆANJE PREDSEDNIKA SRBIJE

- Srećan sam što smo spojili Rudno i Studenicu i više neće imati bojazni za decu koja idu školu - naveo je predsednik Srbije i dodao da je akcenat na ljudima i na brizi o njima.

Odgovarajući na pitanja medija, Vučić je rekao da je obećan dijagnostički centar u Kraljevu, ali da nema dovoljno novca za sve.

- Ne možemo u istom trenutku imati novac za sve. Biće urađeno to, ne moraju ljudi u Kraljevu da brinu. Kao što ćemo završiti auto-put do Čačka, kao što će do Kraljeva iz smera Vrnjačke banje doći put. Sada imate i aerodrom u Lađevcima, i biće još linija odatle. Mnogo je projekata i važnih stvari, i zato nam treba mnogo novca - istakao je predsednik.

Na pitanje o iskopavanju litijuma, i mešanja stranih službi koje su sprečile da Srbija postane vodeća zemlja, predsednik kaže da ne želi da ugrozi poziciju Srbije.

- Neću reći koje su to zemlje, moja reč ima veliku odgovornost. Ne želim da Srbiji nametnem teret dodatnog sukoba sa moćnima. Mi znamo šta su uradili, i ako pažljivo pogledate, vidite kakvo je to bilo pravo malo remek delo. Dve zapadne službe su to radile. Oni su hteli da prekinu uticaj Kineza, ali i da Srbija zakasni i da Srbija ne može da iskoristi resurse. Mi smo 2026. godine mogli da otvorimo rudnik, imali bismo strahovitu prednost. Više je nemamo - rekao je on.

Vučić je rekao da je Vesli Klark ostavio neizbrisiv trag na Balkanu.

Pomenuo je i napade iz Sarajeva zbog parade srpskih vojnika u BiH, zbog koje se digla buka.

- A svi su na kraju, čak i Helez, priznali da je sve u skladu sa procedurama. A nas predstavljali kao militariste. Želimo da ono što imamo u Srbiji pripada Srbiji. Svi žele naše sirovine. Možete da napravite fabriku baterija i katoda, pa tek onda da izvozite sirovinu. A ne samo sirovinu. To je kao kada iz Ugande izvoze kafu, a njihova država dobije samo jednu osminu. Sve pare uzmu za sebe. To će biti velika igra u budućnosti - kazao je predsednik.

Bitan je interes zemlje i države, onaj ko ima litijum postaje mnogo jači, ali i ranjihiji, istakao je Vučić.

Vučić se prethodno obatio javnosti

- Pre svega, hvala ljudi, nisam ni znao da treba da govorim. Srećan sam što sam ovde, dali smo, ne mali novac za put Studenica - Rudno. Bilo je pitanje kada će neko da strada kada prelazi preko mosta. 6 miliona evra je sve koštalo. Ja mislim da je ovo bilo pametno ulaganje. Mislim da je to važno za Goliju, Studenicu, Rudno, Ivanjicu. To povezuje ljude, ljudi mogu da ostanu i opstanu na svom ognjištu. Ja sad znam da je pitanje kada će ostali putevi... Ja znam... - rekao je Vučić.

Vučić je dodao da građani ne moraju da brinu, i da će sve biti urađeno.

- Pitate se što to nije urađeno pre 40 godina? Pa urađeno je sada jer je država u nikad boljem stanju - naveo je Vučić.

Vreme je da rešimo pitanje vodovoda, kanalizacije, pitanja, koja su i drugim zemljama odavno rešena, naveo je predsednik Srbije.

- Verujte svojoj državi. Uradićemo sve, država hoće da ulaže i da pomogne. Ovo je naša lepa poruka da treba da brinemo za ljude, njihove probleme, i o onima o kojima smo manje brinuli proteklih 50 ili 60 godina - rekao je Vučić.

Živimo u svetu gde se neke stvari ne podrazumevaju, na nas su se svi zakačili, Klark, Bajden, moje je samo da kažem da mi nikoga ne diramo, da nećemo nikoga da diramo, ali da je nemoguće da Srbija ikada više bude bilo čiji plen kao što je bila 1999. godine.

- Želimo mir, ali nikako više nikada neće ugroziti našu slobodu - dodao je potom Vučić.

PITANJA MEŠTANA RUDNOG

Predsednik je potom, odgovarajući na pitanje jednog meštanina otkrio da od celog puta nije asfaltirano 10 metara, jer jedan meštanin nije dao da prođe kroz njegovo imanje.

- Ja sam iz sela Binića, tu se sastaju kraljevo, Raška i Ivanjica. Kojim je putem išao autobus za Ivanjicu sedamdesetih godina, danas niko ne bi prošao, taj put je otpisan. Kao Boga vas molim, uradite nešto od Kruševice do Biniće, neće koštati ni trećinu puta - rekao je jedan meštanin.

- Sad će da dođu, poslaću - rekao je Vučić.

Mi ćemo to danas da rešimo, Grbo otiđite odmah, neka vas odvede, da vidimo možemo li da rešimo, naveo je predsednik Srbije.

- Šta se dešava sa putem do Odvraćenice? - pitao je jedan meštanin predsednika Srbije.

- Dat je nalog, znam, bio sam tamo... Imaju nalog, kaže Vesić - rekao je Vučić.

- Ima jedan najstariji put, ima projekat, dozvola... Fali 15 kilometara asfalta. Ima projekat... - žalio se jedan meštanin.

- Mnogo je kilometara, ali imaćemo to, znaćemo. Povedite i njega, da vidimo gde je to šta - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je na samom početku posete posetio manastir Studenicu i razgovarao sa igumanom Tihanom.

POKLON ZA PREDSEDNIKA

- Lep vam je teren, ako napravite teren, dolaziće vam turisti, ljudi... - naveo je Vučić.

OBILAZAK MANASTIRA STUDENICA

- Malo ljudi ima po selima. I po Zeviku, Milićima, oko 1200 ima, šta da se radi - rekao je predsednik Aleksandar Vučić tokom obilaska.

Predsednik Vučić je tokom obilaska manastira zapalio sveću.

- Nisam smeo igumanu da kažem, bio sam kao klinac ovde više puta, a od poslednjeg puta ima 37 godina. Mnogo. Meni je važno da sam video da je dobar put do Studenice, i od Studenice do rudnog. Čitav deo prema Ivanjici je čudesan! - rekao je Vučić.

Hvala za divne poklone, dodao je predsednik Srbije meštanima koji su ga dočekali u dvorištu manastira.

- Mnogo se uradilo za Studenicu, privučeno je mnogo ljudi. To je važno da nam ostane narod na ognjištima, da ljudi dolaze da vide ovu svetinju, da na svaki mogući način utičemo na ljude da saznaju o svojoj prošlosti - navodi Vučić.

O novom mostu na putu Studenica-Rudno

Naime, na putu Studenica - Rudno, napravljen je novi most preko reke Brevine, na mestu starog mosta, koji je u julskim poplavama prošle godine teško oštećen.

Novi most dug je 11,5 metara, a širok 5,5 metara i na njegovoj izgradnji su radili radnici JP "Novi Pazar Put".

Saobraćaj je do izgradnje mosta privremeno saobraćao zahvaljujući privremenoj derivaciji koju je ovo preduzeće uradilo u novembru prošle godine, kada je sanirano i klizište u mestu Palež, prenosi Javni servis.

Izgradnja mosta i sanacija klizišta finansirana je iz budžeta JP „Putevi Srbije".

Predsednik Vučić je u ponedeljak na TV Pink najavio da će sutra otići put Studenica-Rudno, za koji je rekao da je put bez ikakvog ekonomskog opravdanja, ali da su ga gradili zbog ljudi koji tamo žive.

"Morate da brinete o tim ljudima koji žive u udaljenim mestima. Ogroman novac smo potrošili, idem tamo...Idem da budem malo sa ljudima, da popričam sa njima, da im kažem koliko nam je stalo, da o običnim ljudima brinemo i da smo uvek tu da ih saslušamo", poručio je Vučić.

Autor: Dubravka Bošković