9 godina od pokušaju ubistva Vučića u Potočarima! Bošnjački političari iz Sareva kaju se i žale samo zbog toga što Vučić nije ubijen tada u Srebrenici

Tačno devet godina prošlo je od pokušaja ubistva tadašnjeg predsednika Vlade Srbije Aleksandra Vučića u Potočarima gde je otišao da oda poštu žrtvama Srebrenice. Za ove zločine niko nije odgovarao, a kako stvari stoje, nikad i neće.

Odluka Aleksandra Vučića tadašnjeg premjera Srbije 2015. godine da ode u memorijalni centar Potočari kod Srebrenice, pokaže pjetet prema žrtvama i položi cvete za nevino stradale ljude, umalo ga nije koštala života, kada je razularena masa probila zaštitnu ogradu i krenula ka njemu bacajući kamenice, flaše i razne druge predmete, uz psovke, opštu galamu i povike "ubi četnika".

Bojan Bilbija, urednik političke rubrike u listu Politika, rekao je da nije ta masa slučajno probila tu ogradu, očigledno je ta masa bila instruisana, nekoj im je rekao da to urade.

- Kada je Aleksandar Vučić je otišao da u ime Srbije, svoje lično, u ime celog srpskog naroda, da položi cvet, da se pokloni žrtvama, svim žrtvama, i bošnjačkim, ali očekujemo da se poklone i srpskim. Kada je otišao da učini, da prvi povuče taj gest, da pokaže kako to treba da bude, oni su ga dočekali kamenicama, psovkama. Želeli su da on savije glavu pred njihovim kamenicama, pred njihovim uvredama, da se savije do zemlje, da se ponizi tako, da ponizi našu zemlju, i da na taj način oni pokažu koliko su veliki i bitni. To im nije uspelo, ali im je uspelo da značajno pokvare odnose Bošnjaka i Srba, koji su taman obećavali da mogu da budu ponovo dobri - kazao je Bilbija.

Ministar bez portfelja Đorđe Milićević kaže da se predsednik Vučić tog dana u potočarima držao hrabro i nije pognuo glavu pod kišom kamenica, kao što ni danas ne poginje glavu i ne plaši se rulje, jer mu je borba za uspešnu i slobodnu Srbiju, ispred svakog ličnog interesa.

- Isti ti političari nisu pokazali bilo kakav znak osude, kajanje ili žaljenja zbog divljačkog napada na lidera susedne države, koji je samo došao da se kao čovek pokloni žrtvama zločina. Naprotiv, bošnjački političari iz Sareva kaju se i žale samo zbog toga što Vučić nije ubijen tada u Srebrenici. Otrovne strele koje i danas odapinju jasno pokazuju da se još uvek uzdaju u to da će Vučiću skinuti glavu - istakao je Milićević.

Sandra Božić, član Glavnog odbora SNS, kazala je da nakon skoro decenije od linčovanja i pokušaja ubistva predsednika Srbije u potočarima, Vučićeva ruka je i dalje pružena ka onima koji su na te napade ćutali ili ih čak veličali.

- Upravo u tome se ogleda njegova veličina kao čoveka i državnika, koji je spreman sa svima da razgovara kako bi očuvao mir - zaključila je Božić.

Potpredsednik Vlade Srbije i senator Republike Srpske Aleksandar Vulin rekao je da krivce za pokušaj ubistva Aleksandra Vučića treba tražiti u organima koji su trebali da zaštite premijera Srbije.

- Pre 9 godina, u Srebrenici rulja je pokušala da ubije premijera Srbije Aleksandra Vučića. Dok su ga linčovali kraj njega nije bilo ni jednog ministra iz Bosne i Hercegovine. Niko od domaćina i organizatora nije pokušao da obuzda rulju, niko se nikada nije izvinio, i niko nikada nije odgovarao. Aleksandar Vučić nije dozvolio da pokušaj njegovog ubistva utiče na odnose sa Bosnom i Hercegovinom. Ne zato što nije trebalo da utiče, već zato što nije dozvolio da utiče - kazao je Vulin i dodao:

- Krivce za pokušaj ubistva Aleksandra Vučića treba tražiti u organima koji su trebali da zaštite premijera Srbije. Tog dana Aleksandar Vučić nije izgubio obraz, ali njegovi domaćini jesu.

Ni posle devet godina ne zna se ko je odgovoran za napad na Aleksandra Vučića. Napadači nisu identifikovani, iako su nadzorne kamere sve snimile. Niko ni od onih koji su bili zaduženi za bezbednost skupa i ličnosti, nije smenjen, niti je podneo ostavku, a predmet je, po svemu sudeći, završio u fioci kod istražnih i pravoslavnih organa Bosne i Hercegovine.

Autor: P. J.