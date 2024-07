Vulin: Aleksandar Vučić je ugrožen dokle god je Zvicer živ i na slobodi

Potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin rekao je da dok god je Zvicer na slobodi Aleksandar Vučić je ugrožen.

- Od onog momenta kada je objavio rat mafiji i kada je javno rekao da će tražiti od svih službi bezbednosti I od svih organa koji se bave bezbednosnim poslovima da se sukobimo sa mafijom mi smo znali da je njegova glava ugrožena. I njega i njegove porodice - izjavio za Prvu upitan da prokomentariše pretnje Zvicera koje su preneli mediji "da će odrati nekog jakog".

Vulin je istakao da to što je javnost saznala je samo delić svega onoga što smo mi znali da oni govore, rade i pripremaju i radili su.

- Kad kažu odrati nekog jakog, odrati je izraz koji su koristili za ubiti nekoga, ubiti naravno na najstrašniji način, po pravilu oteti, mučiti, pa na kraju kada se dovoljno ižive, kada ubiju čoveka da ga iseku na komade i unište njegove ostatke zato što su idioti mislili da rečenica "nema tela nema dela" stvarno postoji, da ako sakrijete nečiji leš nećete odgovarati za njegovu smrt - rekao je Vulin.

Dodao je da, osim Vučića i njega koji je tad bio ministra unutrašnjih poslova, još sedam ljudi je tačno znalo šta radimo.

Svi ostali su radili svoj deo posla ne znajući za veliki plan. Isto važi za BIA. Bilo je toliko opasno da oni saznaju šta im spremamo pre nego što zakonski to možemo da završimo. I kada u tom kontekstu sagledate dnevnu politiku onda vidite zašto se njegovom sinu neprekidno stavlja neke vrsta zamerke - a šta će njemu obezbedjenje, pa se onda u BiH objavi, ne slučajno, ko ga je obezbedjivao, gde, čak i koliko metaka su imali u pištoljima oni koji su ga obezbedjivali. Pa se malo malo pokrene priča šta će njemu obezbedjenje,neka dodje sam bez obezbedjenja. Što? Da ga Zvicer lakše ubije, da li je to ideja? Kada krenu takvi zahtevi vi znate da iza toga stoji nešto. Zvicer i njegova banda ne bave se samo drogom, oni se bave i ubistvima, ali novac koji su zaradili tim krivičnim delima hoće da sačuvaju a on se čuva vlašću, tako što imate vlast koja će vas sačuvati. U skaj prepiskama vidite i njihovu komunikaciju sa novinarima. Oni su imali komunikaciju sa pojedinim novinarima iz tzv. nezavisnih medija kojima su davali odredjene informacije koje su trebale da posluže kao pritisak na vlast. U jednoj od komunikacija jedan od tog ološa kaže - koliko košta da se napravi novina, pa su hteli da kupe novinu, pa su hteli da imaju svoj portal, a snabdevali su informacijama i pojedine tzv. nezavisne medije sa idejom da to bude vrsta pritiska i da to na kraju stvori atmosferu u kojoj će se na ulicama srušiti vlast a onda dovesti neko ko ih neće hapsiti, neko ko će imati razumevanja za njih, neko ko će dopuštati da divljaju i rade šta hoće. Aleksandar Vučić je glavna prepreka takvoj zemlji.

Aleksandar Vulin

Na pitanje koliko su predsednik Vučić i njegova porodica bezbedni potpredsednik Vulin je rekao da on "nikad neće biti bezbedan, ni kada jednog dana bude otišao sa vlasti, ni tada neće biti bezbedan zato što se ovakvi računi nikada ne svode.

- Mafija nikada ne zaboravlja ko ju je uništio, nikada. Šta mislite šta će biti jedini cilj u životu ljudi koji su u zatvoru i koji će biti na doživotnoj robiji, čime će oni da se bave ostatak svog života? Baviće se isključivo time da se osvete onima koji su ih stavili tu gde zaslužuju da budu, koji su im "namestili" kako oni kažu. To važi i za Zvicera, i naravno da je njihova meta broj jedan Aleksandar Vučić. Oni su hteli da vladaju Balkanom, ne samo svetom kriminala već i da politički vladaju celim Balkanom, da postavljaju i smenjuju, da organizuju demonstracije, sukobe na ulicama, da imaju svoje medije kao što su već počeli da ih imaju. U tom trenutku su samo potkupljivali, nekad parama nekad informacijama pa su na taj način ostvarivali prostor za komunikaciju sa medijima a preko odredjenih novinara su čak bili spremni i da kupe, osnuju novine, portale - kazao je Vulin.

- Ni Alekandar Vučić ni njegova porodica i svi oni koji su aktivno radili protiv ovih bandi nisu i neće biti bezbedni. I svaki put kad čujete nekog genija koji objašnjava kako Danilu Vučiću ne treba obezbedjenje znajte iza toga stoji ideja da se pred ovaj ološ i ubice izadje još slabije, da budu još bolja meta. Predsednik Vučić je predsednik države, njega morate da čuvate, to je nesporno, kao svuda na svetu, ali morate da čuvate i njegovu porodicu. Bezbednost mu je apsolutno ugrožena, i bez obzira na sve ove napade koje je neprekidno doživljavam kad god kažem da je bezbednost Vučića ugrožena, osim ličnih uvreda niko mi nije rekao da lažem. Ko može da garantuje da nije ugrožen i da Zvicer i ova banda koja raspolaže milijardama neće uložiti desetine ili stotine miliona da ga ubije. Po svedočenju njihovih saradnika on je obezbedio desetine milona evra da se to reši i uradi - istakao je potpredsednik Vlade Srbije Vulin.

