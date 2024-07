Vučić se obratio iz Londona: Očekujem predsednika Makrona u Beogradu - Policajac u Loznici ubijen u terorističkom aktu!

Predsednik Vučić danas učestvuje na samitu Evropske političke zajednice (EPZ), koji se održava u palati Blenhajm kod Londona i predstavlja najveći skup evropski lidera u poslednjih nekoliko godina.

Predsednik Vučić će imati i niz važnih odvojenih sastanaka, među kojima i sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, kao i holandskim premijerom Dikom Shofom.

Vučić je na samom početku istakao da je imao jako dobre i sadržajne sastanke sa evropskim liderima.

- Krajem avgusta najkasnije očekujem predsednika Makrona u Beogradu. To će biti velika i važna poseta za našu zemlju. Pričao sam i sa Micotakisem, Zelenskim, holandskim premijerom, brojnim liderima iz Evrope i regiona. Dugo dugo sam pričao sa Gautenasom Nausedom iz Litvanije, a i sa premijerom Poljske sam imao dug i iskren razgovor -rekao je Vučić.

Predsednik se osvrnuo i na kritike od strane pojedinih zemalja na mađarskog premijera Viktora Orbana.

- Mi nismo imali priliku još da govorimo. Ideja je uvek bila da mi koji nismo u EU možemo da kažemo šta mislimo, u ovom prvom delu to nije bilo moguće. Izgledalo je sve kao NATO+ sastanak gde svi govore Ukrajina mora da pobedi... Ima i drugih zemalja sem Ukrajine. Mi nismo mogli da govorimo, pričali su Starmer, Mete Fredriksen, švajcarska predsednica i predsednik Zelenski -rekao je Vučić i dodao:

- Sve je bilo Ukrajina mora da pobedi, Rusija mora da bude poražena. Onda sam ja rekao na panelu da bih voleo da postoji malo uravnoteženiji stav. Da je to smisao demokratije, a ne da svi duvamo u istu tikvu. Razgovarao sam sa bar polovinom evropskih lidera danas, i svi znaju šta se tačno zbiva. Njih tajne službe dobro i podrobno izveštavaju o stanju na ratištu. Ali kao što sam rekao, voz je krenuo i ne može da se zaustavi. IPC nikada ovakav nije bio -rekao je Vučić.

Na pretnje i uvrede Aleksandra Jovanovića Ćute, pred posetu Olafa Šolca, predsednik kaže da nema šta da kaže.

- Na vreme je jutros bio u Savanovi, dobar im je bio ovaj vinjak. Nagledao sam se tih junaka koji će da me sruše, evo pada arhitektura vlasti... To je sve u redu, ali može samo na izborima. A što se ovog tiče, nije to stvar pristojnosti, već je morao malo ranije da ode do Savanove, vrućina je - istakao je predsednik.

Godinama slušam da sam ruski agent, a ja nisam ničiji agent - radim samo za Srbiju, istakao je on.

- Poslali smo 5000 ipad-ova i laptopova u Ukrajinu. Pružamo pomoć gde možemo, i ranije smo slali. E sada ja što ne mogu da izvozim tenkove, i što ne želim da izvozimo tenkove bilo kome, pošto moramo svoju vojsku da jačamo, to ne mogu da promenim. Izabran sam da štitim interese Srbije - kaže Vučić.

Rekao je da je sa Makronom razgovarao o Kosovu i Metohiji, kao i sa Kajom Kalas.

- Rekao sam i predsedniku Makronu, koji je zamislio to ranije da i mi možemo da se obratimo, a to sada nije bilo moguće. Mi smo to iskoristili da razgovaramo sa svima - istakao je predsednik -rekao je Vučić.

Predsednik Vučić je izjavio saučešće porodici ubijenog policajca iz Loznice i njegovo ubistvo nazvao terorističkim aktom.

- Još jednom želim da izrazim saučešće porodici nastradalog policajca kog je Albanac ubio u terorističkom aktu. Možemo da pomognemo porodici, ali nažalost taj mladi život ne možemo da vratimo - rekao je Vučić. Imam informacije o hapšenju u Bijeljini -rekao je predsednik.

Vučić se osvrnuo i na kritike sa kojima se suočio nakon što je naredio da ugrade klime u GAK Narodno front.

- A za ovo što su me kritikovali što sam rekao da se ugrade klime u GAK Narodno front, kažu da sam preuzeo zakon u svoje ruke. Super... Meni je važno da majke i deca imaju klime, a neka me gone, pošto da smo išli po procedurama ne bi još četiri meseca imali klimu. Ovako, u subotu uveče idite da vidite da li je sve u redu, a ja nemam problem da još jednom budem kriv - zaključio je predsednik.

