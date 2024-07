Đurđev: Verujem da će Vučić na Samitu Evropske političke zajednice na najbolji mogući način braniti interese Srbije

Predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev komentarišući održavanje Samita Evropske političke zajednice u Londonu, rekao je da je to izuzetno značajan međunarodni forum, ali je uverenja da će se na njemu pričati o svemu samo ne o miru.

- Mislim da smo još daleko od mira kada je u pitanju sukob u Ukrajini. Ono što je za nas veoma značajno jeste da je naš predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić na tom važnom događaju. Ono što je svakako nepovoljno kada je to u pitanju, to je što su današnji natpisi u britanskim medijima izuzetno maliciozni prema predsedniku Vučiću, toliko da je i sam kabinet predsednika Vučića morao da odgovori na tu vrstu napada – kazao je Đurđev za Studio B i dodao:

- I to je svakako jedan od uvoda u sve one aktivnosti, razgovore koje njega očekuju. Mislim da će to biti izuzetno teška runda za našeg predsednika. Ali verujem, kao lider jedne suverene države, koja je retkost u današnim međunarodnim odnosima da neka država ima tu vrstu samostalnosti, odlučnosti da brani sopstvene interese, da će on na najbolji mogući način braniti interese Republiki Srbije.

Suviše se često dešavaju napadi na policiju da bi to bilo slučajno

Đurđev ističe da je ono što je takođe izuzetno nepovoljno, kada je u pitanju današnji događaj, jesta i ova vest koja nas je zadesila gde je pripadnik Ministarsta unutrašnjih poslova najsurovije likvidiran na jedan teroristički način koji ima za cij, kako je naveo, da unese paniku u našu državu i da se prosto to prelije.

- Ta vest je obišla i međunarodne medije, to je videla i međunarodna javnost. Svakako je to jedna od tema. A vidimo da su prilično učestali napadi sa pokušajem likvidacije pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Imali smo i onaj teroristički čin pre neku nedelju. Suviše se to često dešava da bi bilo slučajno. Mislim da nije slučajno, da je sve to koordinirano, sa ciljem da se unese nemir, da se među naše građanstvo, da se poljulja poverenje građana u državu Srbiju, u naše bezbednosne snage, ali mislim da Srbija ima snage da iz svega toga izađe kao pobednik – rekao je Đurđev.

Tema oko rudarenja u Srbiji je toliko uzavrela

Kada je u pitanju rudarenje litijuma i da li je to šansa i budućnost Srbije, Đurđev je naveo da je to izvetno opasna tema.

- Nema nikakve sumnje da su rude razvojna šansa za svaku državu, tako i isto i za Srbiju, ali metodologija na koji način se napada ta vrsta ekonomsko-strateškog projekta i na koji način se ona brani je podjednako pogubna. Videli smo da je najmanje u čitavoj toj priči činjenica istina iz stručnih analiza, pred svega onih političkih ili vrednosno orijentisanih koji imaju za cilj da zaplaše lokalno stanovništvo, da pre nego što se išta odpočne ozbiljnije o tome govoriti ili argumentovati, da se građanima ta tema prosto ogadi. I kada je reč o zagađenju, jedno je sigurno, da je naziv kompanije Rio Tinto, ta reč je potpuno zagađena u srpskom medijskom prostoru. Do te mere je kontaminirana, da će biti vrlo teško naći bilo kakve pozitivne asocijacije, čak i ukoliko one budu očigledne kad na red dođu argumenti koji su zaista validni – istakao je Đurđev i dodao:

- Tu mislim na ekonomske argumente, na ekološke argumente, na vezeno za regionalni razvoj tog dela Srbije. Mi o najvažnijim stvarima nismo čuli gotovo ništa, ali čujemo stalno neke poruke koje plaše građane Republike Srbije… Ali ono što sam apsolutno siguran, a prateći društvena zbivanja i politička zbivanja, da je sama tema oko rudarenje u Srbiji toliko uzavrela, da čak možemo da dođemo u problem da potpuno legitimni, ekološki, ekonomski opravdani projekti kad je rudarenje u pitanju, dođu pod znak pitanja ili možda se čak i potpuno ugase, samo zato što se ova tema na jedan neadekvatan način tretira i argumentuje.

Đurđev je rekao da kada je u pitanju njegov stav, da bi opšte mogao da ima stav, čovek mora da čuje validne argumente na tu temu.

- Ja koliko sam pratio, a pratio sam izjave i predsednika Vlade i predsednika Republike, oni upravo to pominju, ali u ovoj kakofoniji te neke najvažne rečenice uvek ostaju, jer nisu medijski i atraktivne da bi izašle u prvi plan. Čini mi se da veliku prevagu imaju protivnici tog projekta… Vidimo da civilni sektor i taj neki, kako ga mnogi ljudi nazivaju, ja volim tako da ga nazovem, “zeleni džihad”, je jedna neka nova zelena internacionala, totaleristička, koja prosto će sve ono što je zdravo za Republiku Srbiju, bez valjanog prostora za argumentaciju da li je to pozitivno, i da li je ekološki bezbedno, da li je ekonomski isplativo, da sataniziju tu temu i bilo kom ko bude uopšte pokušao da brani tu temu, biće onemogućeno da to čini na jedan normalen civilizovani način – istakao je Đurđev i dodao:

- Ovo prepucavanje kad je vlast i opozicija u pitanju ko je prvi doveo, ko je nije prvi doveo, mene to podseća na onu vrstu polemike koju smo imali, što se kaže, i pred Prvi svetski rad, gde će na kraju da profitiraju, kao što su tad profitirali titoisti, sada će ovei “zeleni džihad” da profitira.

Poseta Šolca dolazi u vrlo nezgodnom trenutku

Đurđev je mišljenja da i poseta nemačkog kancelara Olafa Šolca Srbiji je u vrlo nezgodnom trenutku.

- Doživljava se kao da dolazi da izda neku novu zapoved, neko novo naređenje, neki novi ulitimatum. Dolazi iz Nemačke, a taj kraj Zapadne Srbije, Jadar, Rađevina, je stradao i za vreme Prvog svetskog rata, i za vreme Drugog svetskog rata od nacista. To su izuzetno negativne konotacije. Možemo da vidimo po društvenim mrežama, čak i po medijama, koji su mejnstrim mediji, da je predak Šolca bio u nacističkim jedinicama. Tako da mislim da je to izuzetno loše za Srbiju. Ako hoće da pomogne taj projekt, možda je najbolje da se ne oglašava, da ne vrše nikakvu vrstu ni političkog, ni medijskog, ni bilo kakvog pritiska – kategoričan je Đurđev.

Prema rečima Đurđeva, mnogi političari u Evropi nemaju pojma o tome, ali dopuštaju sebi da vrše razne pritiske na Republiku Srbiju.

- Verujem da će svi slobodoljubivi ljudi u Srbiji, a pogotovo u Loznici, Rađevini, Jadru, a i sa one druge strane Drine, umeti i na jedan izvesten način doživeti poruke koje će Olaf Šolc da pošalje prilikom posete Srbiji. Zaista bih voleo da njegove poruke budu poruke saradnje, da nema u njima pritisaka, da nema pretnje, da nema ičega što može da negde naruši dostojanstvo našeg naroda, jer narod neće dozvoliti da mu iko ukalja dostojanstvo... Narod pokušavaju da zbuna, to je nemoguće. Ne može se prodati “međunožje za bubrge”, tako što će nekom da kaže, vi ste prodali svoju šumu i vi se tu više ništa ne pitate. Prodaj šuma je jedno, ali kopanje šume je potpuno drugo – zaključio je Đurđev.

Autor: P. J.