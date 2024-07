(UŽIVO) U BEOGRADU POČEO SAMIT O KRITIČNIM SIROVINAMA: Obratili se Vučić i Šolc (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dočekao je jutros u Palati Srbija kancelara Nemačke Olafa Šolca, koji je sinoć stigao u posetu Beogradu.

OBRAĆANJE VUČIĆA

- Već smo imali razgovore i mogu da kažem da sam zadovoljan. Za nas kao Srbiju predstavlja veliku nadu, uveren sam da tu šansu nećemo propustiti. Postoji kod nas nepodnošljiva lakoća propuštanja dobrih prilika i ovoga puta to ne smemo da dozvolimo. Mnogo je teže menjati stvari, sebe, zemlju, prihvatati izazove i donositi hrabre odluke. Neretko sam se osećao usamljeno u borbi za ovaj veliki projekat. Video sam kako se svi sklanjaju gledajući kako da sebe sačuvaju. Bio sam uporan kao i kada sam predlagao najteže mere za Srbiju, od smanjenja plata i penzija, a danas smo najuspešnjiji na Balkanu. Kada nešto morate da uradite i gledate u budućnost onda donosite odluke u skladu sa tim. Odogovrnost, ozbiljnost i posvećenost budućnosti, to je ono što svi žele. Na ovom smo dugo radili, hvala svima iz kabineta Šolca, iz mog kabineta - rekao je predsednik.

- Kancelar Šolc je rekao jutros isto ono što i u Čileu "zar se prerada ovih materijala kojih stvara hiljade radnik mesta ne može premestiti u zemlje odakle potiču ti materijali", želeći da pokaže podršku. Istovremeno želim da kažem da imamo tri velike i važne stvari, broj jedan je nešto sa čim su saglasni i naši partneri iz EU i Nemačke, a to je puna zaštita životne sredine i tu su najveći eksperti. Bez pune zaštite života ljudi i prirode neće biti projekta, a znamo da će ga biti upravo jer najbolje iz Evrope i sveta dovodimo u Srbiju da nam po tom pitanju pomognu. I mi ćemo zajedno sa njima da obezbedimo to za naše ljude koji žive na zapadu Srbije. Tačka dva je ekonomski procvat Srbije. Pri tome mislimo ne samo na rudu već i na fabrike. Samo fabrike katoda su milijarde ulaganja, najveće investicije. Zaposliće desetine hiljada ljudi. Nama su plate u Mačvi i Podrinju niže, ovo je prilika da se to promeni. Šolc je rekao da će nemačka vlada da pomaže u tome, a kad ase ovde budu proizvodile baterije, siguran sam da ćemo moći da imamo još proizvođača električnih automobila - rekao je predsednik Vučić.

- Znam ja da mi na početku nećemo imati veliku podršku javnosti. Uvek je u Srbiji lakše biti protiv, ali znam da će Srbi stati uz svoju zemlju kad vide posvećenost, marljivost i partnere - rekao je predsednik.

Znam sa kim smo razgovarali, sa kim se dogovarali, i znam sa kim danas potpisujemo memorandum, naveo je Vučić.

- Mi želimo da budemo pouzdan partner Evropi, da s ebprimo za čist vazduh, protiv klimatskih promena, za lakši i bolji život građana - dodao je Vučić.

Rekao sam Šolcu da smo dali sve od sebe da ljude ubedimo u ovo što je Maroš pričao.

- Čestitam vam zaista, nikada neću moći to da uradim kao vi - rekao je Vućić.

OBRAĆANJE ŠOLCA

- Danas su pred nama važni susreti, ali i povod. Drago mi je što danas ovde vidim veliki broj predstavnika tržišta sirovina. Veliki broj ljudi je radio na svemu tome, da bi to danas moglo biti moguće - dodao je Šolc.

Kako kaže, reč je o prekretnici za mobilnost u budućnosti.

- Ključno je da unapredimo mobilnost. Litijum je nezamenljiva sitovina za to. To je prva poruka. Ubeđen sam da jw to jako važno za buduću mobilnost. motori su igrali veliku ulogu do sada. Baterije su ključne kada je reč o mobilnosti, i tu litijum igra veliku ulogu - naveo je Šolc.

Na početku, sve se mora dobro dogovoriti, kako bi se započela cirkularna ekonomija, rekao je Šolc.

- Srbija sada igra ključnu ulogu, za nas je važno da se dobro radi u svim kriterijumima - rekao je Šolc.

Zemlje koje imaju rude, sreću prirode, koje su potrebne svetu, njima se mora omogućiti da profitiraju, dodaje Šolc.

- Ja sam se svugde zalagao za to da prevaziđemo pravila prošlosti. Da se to radi u većoj meri kao što je to rađeno u prošlosti. Nama treba nova perspektiva - navodi Šolc.

OBRAĆANJE MALOG

Ministar finansija Siniša Mali je istakao da je je projekat o kome će se danas govoriti razvojna šansa za našu zemlju.

- Ova poseta je za nas, kao i za celu Evripsku uniju od velikog značaja. Srbija je danas ekonomski jaka i stabilna. U prvom kvartalu ove godine bili smo najbrže rastuća ekonomija u Evropi sa stopom rasta od 4,7 odsto. Želja nam je da do kraja godine imamo stopu rasta BDP između 3,8 i 4 odsto. Da budemo među pet najbrže rastućih ekonomija u Evropi. Sa druge strane, nama je stopa nezaposlenosti na istorijski najnižem mogućem nivou. Stopa zaposlenosti na istorijski najvišem nivou, a rekorderi smo po privlačenju stranih direktnih investicija. Uspeli smo da sačuvamo makroekonosmku stabilnost uprkos svim izazovima.

Nakon radnog doručka, sastanak Vučića, Šolca i Šefčoviča

Nakon radnog doručka, počeo je trilateralni sastanak predsednika Aleksandra Vučića, nemačkog kancelara Olafa Šolca i potpredsednika Evrospke komisije Maroša Šefčeviča.

Uoči trilateralnog sastanka, Vučić, Šolca i Šefčović prošetali su ispred Palate "Srbija".

U toku je radni doručak koji je predsednik Vučić priredio za nemačkog kancelara, a potom će uslediti sastanak Vučića i Šolca.

Zatim će biti održana plenarna sesija ili Samit o kritičnim sirovinama Srbije, na kojem će učestovati predsednik Aleksandar Vučić, kancelar Olaf Šolc i potpredsednik Evropske komisije i evropski komesar za međuinstitucionalne odnose i strateško predviđanje Maroš Šefčovič.

"Dan koji će dati snažan zamah jačanju odnosa izmđu Srbije i Nemačke"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u Beogradu sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcom razgovarati o pitanjima od velikog značaja za Srbiju, ističući da će današnji dan umnogome "uticati na brojne aspekte budućnosti" Srbije i dati "snažan zamah jačanju odnosa između Srbije i Nemačke".

"Važan radni dan je pred nama, dan koji će umnogome uticati na brojne aspekte budućnosti naše zemlje i koji će dati snažan zamah jačanju odnosa između Srbije i Nemačke. Sa kancelarom Šolcom razgovaraću i o drugim pitanjima od velikog značaja za Srbiju, uveren da ono što radimo danas, postavlja čvrst temelj za budućnost ne samo naših bilateralnih odnosa, već i jačanja saradnje i povezivanja u regionu", napisao je Vučić na Instagramu nakon što je u Palati Srbija dočekao Šolca, koji je sinoć stigao u Beograd.

U toku je radni doručak koji je predsednik priredio za nemačkog kancelara, a potom će uslediti sastanak Vučića i Šolca.

Srbija i EU potpisaće Memorandum o razumevanju između EU i Srbije o strateškom partnerstvu o održivim sirovinama, lancima proizvodnje baterija i električnim vozilima.

Nakon ceremonije potpisivanja memoranduma predviđene su izjave za medije Vučića i Šolca

Podsećamo, nemački kancelar Olaf Šolc doputovao je sinoć u posetu Beogradu, a na aerodromu "Nikola Tesla" dočekao ga je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Osim predsednika Vučića, dočeku su prisustvovali i predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, ambasadorka Nemačke u Beogradu Anke Konrad, kao i ambasadorka Srbije u Berlinu Snežana Janković.

Prilikom ulaska u vazdušni prostor Srbije, Šolcov avion su dočekala dva lovačka para aviona MiG-29 RV i PVO Vojske Srbije, a za doček nemačkog kancelara i delegacije na aerodromu je postavljen crveni tepih i počasni vod Garde Vojske Srbije.

U čast dolaska Šolca, na više mesta u Beogradu, duž puteva i ulica postavljene su nemačke zastavice.

Vučić je najavio da će danas imati bilateralni sastanak sa Šolcom u Beogradu i da će razgovarati i o evropskom putu Srbije, političkim odnosima, razvoju naše ekonomije, kao i da će sa EU biti potpisan memorandum o razumevanju u vezi sa mineralnim sirovinama.

Predsednik je izjavio da će biti potpisan Memorandum o razumevanju između EU i Srbije o strateškom partnerstvu o održivim sirovinama, kao i Pismo o namerama da se u Srbiji formira ceo vrednosni lanac.

Vučić je naveo da će u ime Evropske komisije ugovor sa predstavnicima Vlade Srbije potpisati potpredsednik Evropske komisije Maroš Ševčovič.

Najavio je da u Beograd doći i predstavnici Evropske banke za obnovu i razvoj, predstavnici KFV-a, predstavnici Italijanske razvojne banke, kao i predstavnici Mercedes-Benca.

