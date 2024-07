Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević prisustvovao je danas skupu Pokreta socijalista povodom obeležavanja 16 godina rada i političke borbe za nezavisnu i samostalnu Srbiju.

"Tradicionalno zajedno smo na sve značajne datume, pa i na dan kada ste pre 16 godina krenuli u ovu nimalo laku političku avanturu, već borbu za slobodnu i nezavisnu Srbiju. Nešto posle vas formirali smo i SNS i od tada, skoro 16 godina, naša saradnja se nastavlja u kontinuitetu, kako u opozicionim tako i u pozicionim danima, u padovima i na lepim vestima ili kada to nije bilo lako prihvatiti, nismo se rastali, i to je nešto što me čini ponosnim kada stojim pred vama", poručio je Miloš Vučević.

Predsednik SNS Vučević čestitao je Pokretu socijalista na hrabrosti i odanosti Srbiji. "Ostali ste verni vašim idealima, političkom programu, idejama u koje verujete. Nije uvek lako, trpeli ste političke napade u prošlosti, bili ste dosta politički sankcionisani, nekoliko puta, ali nikada niste odustali od svojih ideja i to se mora prepoznati i poštovati kada neko veruje u svoju ideologiju i politički program, čak i kada se čini da je to teško ostvarivo, pokazuje svoj karakter, veru u sebe i svojim prijateljima, u svom narodu i zemlji", poručio je Miloš Vučević.

"Verujem da ćemo zajedno zaštititi Srbiju od svih udaraca. Samo verujte svom državnom vrhu koji zna šta radi, i radi na očuvanju države u teškim geopolitičkim vremenima, da ne prođemo kao u 20 veku, već da ojačamo, ne da bismo nikome pretili, već da bismo sačuvali svoj narod, a mi se radujemo vremenu kada će svanuti nova srpska zora kada će Srbija biti još jača, verujem da ćemo tu Srbiju dočekati zajedno", poručio je predsednik SNS Miloš Vučević na proslavi 16 godina rada i postojanja Pokreta socijalista Aleksandra Vulina.

Autor: Dubravka Bošković