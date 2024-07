Premijer Vučević za Pink o Samitu: Dolazak Mercedesa u Srbiju je pozivnica za najveće kompanije, sigurna pozivnica za našu decu

Premijer Srbije Miloš Vučević gostujući na televiziji Pink istakao je da ćemo značaj jučerašnjeg dana razumeti tek za nekoliko godina, kada budemo videti realizaciju projekata i kolika će korist biti za našu državu i građane.

- Juče je bio jedan od prelomnih dana u poslednje dve decenije, nešto što menja sliku o Srbiji. Donosi nam novi paket sigurnosti, u svakom smislu. Ovo nije samo priča o ekonomiji, već i o politici. Mi smo na ovaj način dobili najbolju moguću promociju Srbije u svim svetskim medijskim okvirima i pravljenja klime da je Srbija pravo mesto za investicije. Činjenica je da smo napravili strateški sporazum i sa Evropskom komisijom za kritične metale i Saveznom Republikom Nemačkom, koja je najjača sila u EU i doveli najveće kompanije iz automobilske industrije. Napravili smo paket koji garantuje tri stvari: neće biti samo odnošenja sirovine iz Srbije, već će biti napravljen vrednosni lanac od vađenja minerala do proizvodnje električnih vozila, što će biti kruna procesa; dobili smo garancije da će biti primenjeni najviši svetski standardi po pitanju zaštite zdravlja ljudi i životne sredine, što je uslov svih uslova za Republiku Srbiju, bez tih garancija ništa ne može da se radi, a došli su takvi partneri koji neće sebi da dozvole takvo igranje po tom pitanju i kroz njih smo dobili pomoć od struke; dobili smo neverovatan potencijala za dalji razvoj ekonomije i dalje snaženje naše države, da standard građana bude još bolji, da više imamo para za prosvetu, vojsku, zdravstvo, da više ulažemo u infrastrukturu. Srbija sa ovim paketom nije ista, kao bez njega. To govorim i oko naše pozicije sa KiM, zaštite i očuvanja Republike Srpske, ceo jedan paket koji je u vezi s tim što se danas dešavalo. Mi smo još uvek daleko od rudarenja, ovo je paket koji nam garantuje tri sulova. Nismo mesto za sirovinu, već mesto gde će se praviti finalni proizvodi. Kada zaokružimo ceo proces, od rudarenja do proizvodnje vozila, taj paket donosi rast BDP u 16 procenata - rekao je premijer Vučević za Novo vikend jutro Jovane Jeremić i dodao:

Bez preciznih i jasnih garancija bez domaćih, evropskih i svetskih standarda, nema ničega

To je preporod države u ekonomskom smislu. To znači da ulažemo još više u prosvetu, zdravstvo. Pametni i strateškim korišćenjem resursa koje imamo, čuvamo svoju nezavisnost i slobodu Srbije, ovo nama čuva slobodu i nezavisnost jer imamo resurs koji nam obezbeđuje i politički i ekonomski boljitak. Bez preciznih i jasnih garancija bez domaćih, evropskih i svetskih standarda, nema ničega. Mi se ne borimo za privatne kompanije, predsednik Srbije i vlada isključivo rade za građane Srbije. Ko je lud ili blesav da se igra sa tim stvarima? Mi isti vazduh dišemo, istu vodu pijemo. Ko može da razmišlja da upropasti svoju državu i da sutra pogleda u oči te ljude? Zadatak svih zadataka je da čuvamo državu Nema ekonomije na uštrb zdravlja ljudi i ekologije. To su grane jednog drveta, a to drvo je Srbija. Ne mislim da treba da odsečemo bilo koju granu. Neće biti ništa rađeno dok se ne dobiju garantije za sve ovo što pričamo.

Nema nijednog modela automobila da nema nekoliko delova koji su proizvedeni u Srbiji

On je naglasio da je imao sastanak sa generalnim direktorom “Mercedesa”.

Dolazak “Mercedesa” u Srbiju znači da je Srbija sigurna politički i ekonomski, dolazak “mercedesa” znači da je to najbolja pozivnica za stotine drugih kompanija da dođu u Srbiju. I danas, to je rekao generalni direktor, nema nijednog modela automobila da nema nekoliko delova koji su proizvedeni u Srbiji. Tu je Kontinental, Boš. Pitajmo naše kolege Mađare, šta je značilo kada je njima “mercedes” došao. Kao što mislim da treba da razvijamo program nuklearne energije. Tu šansu nisu propustili Mađari, Hrvati, Bugari, Slovenci.

Autor: Marija Radić