Vučić u Hit Tvitu: Memorandum velika prilika za Srbiju, ugovor o litijumu će biti komercijalni

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je potpisani Memorandum sa EU o kritičnim sirovinama odlična stvar i velika prilika za Srbiju, ali i ceo region.

To je šansa generacije, naglasio je Vučić u emisiji Hit tvit na Pinku.

Vučić je rekao i da Srbija ima svoje uslove o vladavini prava, i to ona iz poglavlja 23 i 24, a koja se tiču evropskog puta Srbije, dodajući da će ugovor o litijumu u budućnosti biti komercijalan.

''Ugovor o litijumu će biti, pošto ga sad nema, komercijalni ugovor, kao što će biti ugovor o investiranju u fabriku katoda ili katodnog aktivnog materijala i fabriku baterija'', rekao je Vučić.

Predsednik Vučić je istakao da će biti potrebno pet godina da se završe pogoni za prečišćavanje vode u Slancima i Velikom selu, kako bi Dunav i Sava u Beogradu bili ''providni i čisti koliko je i Dunav u Beču''.

''Prvu fazu rade Kinezi, a drugu fazu najverovatnije će raditi francuska kompanija Suez, to će biti milijarde ulaganja'', rekao je Vučić, dodajući da Srbija te stvari radi ''odgovorno, iako je to veoma teško iz mnogo razloga''.

Vučić je istakao da su pojedine zemlje uspele da se uzdignu od najsiromašnijih do najbogatijih zavaljujući tome što su njihovi lideri donosili prave i odgovorne odluke.

"Važno je da se donose odluke u skladu sa interesima zemlje, a ne partijskim i ličnim. Ovo je velika šansa za našu zemlju. Imali smo mnogo propuštenih prilika, nemam problem da kažem", rekao je Vučić.

Kaže da po tome kako su mediji u regionu izveštavali o tome što je Srbija potpisala Memorandum sa EU može da se vidi da je Srbija time uradila odličnu stvar.

"O suštini i o posebnim ekonomskim posledicama nije bilo ni reči. I po tome je bilo dovoljno da shvatite i razumete koliko ih je to zabolelo i koliko im to smeta. U normalnom regionu i normalnom okruženju bili bi zadovoljni jer deo stvari mora da bude autsorsovan i njihove kompanije bi mogle da rade, da zapošljavaju ljude", rekao je Vučić.

Naveo je da stanje u rudnicima u Srbiji nije dobro, pre svega u Resavici, ali i istakao da je 2014. on uticao da rudnici od ''Soko rudnika do Jasenovca kod Žagubice, i sve do Boljevca'', ne budu zatvoreni, uprkos zahtevaim MMF-a i Svetske banke da budu ugašeni.

''To je bila teška situacija. Ti rudnici trebali bi da budu ugašeni po zahtevima Svetske banke i MMF-a još 2014. godine. Na moje insistiranje nisu. Kako da ti ljudi tamo prežive ako se to ugasi. Ja sam bio taj koji je bio kriv pred njima (MMF i Svetska banka), za ono što radimo. Iako danas imamo najviše ocene i od MMF-a i Svetske banke za ono što radimo'', rekao je Vučić.

Ocenio je da je situacija u Boru i Majdanpeku ''dramatično bolja''.

''Zahvaljujući investicijama koje je kineska kompanija Ziđin donela, plate su značajno veće od prosečnih, negativan uticaj na životnu sredinu je drastično smanjen. Dakle, i te kako smo vodili računa, i to nije za porediti sa periodom onih koji su Bor napravili najzagađenijim gradom'', rekao je Vučić i dodao da je zahvaljujući kineskoj komaniji spasena Železara u Smederevu, gde sada radi ''pet hiljada zaposlenih i oko 15 hiljada kooperanata, na različite načine''.

Autor: Marija Radić