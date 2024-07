Đurić: Jovanović menja ideologiju u zavisnosti od toga ko više plati!

Nevena Đurić, potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke, reagovala je na licemerne izjave Miloša Jovanovića.

Ima li išta komičnije od pokušaja lažnog patriote Miloša Jovanovića da nam drži slovo o skupštinskom zasedanju dok u salu Doma Narodne skupštine uđe samo onda kada je njegov red za izlaganje i zadrži se taman onoliko koliko mu je potrebno da izdeklamuje pripremljeni sadržaj i posle ga - nigde nema. Ali, slušajući šta je sve rekao na temu predstojeće sednice čini se da pati jer nema dovoljno prostora za svoje medijske egzibicije.

A za one kojima je istina ideja vodilja - vremena ima dovoljno. Čak i na pretek. Zato je, u njegovom slučaju, pored krajnje nezainteresovanosti vazda bio problem to što nema dovoljno vremena za sve ono što je planirao da slaže i da mu uz to preostane dovoljno vremena da oblati ime Aleksandra Vučića. Jer se, lažni patriota, samo time i služi.

A ako je neko u raskoraku - onda je to on: eksponent politike tajkuna i svih onih koji srčano podržavaju i podupiru nezavisnost lažne države.

O svemu ovome govore i njegovi dojučerašnji najbliži saradnici koji su, videvši da su akteri nakaradne, štetočinske i potpuno pogrešne politike, otišli glavom bez obzira.

Stvar postaje još zanimljivija kada se Jovanović dotakne teme litijuma.

Jer je, danas, na sam pomen ove reči - odlučno protiv. A priča o ovome i sama kompanija Rio Tinto je u Srbiju stigla u vreme i Koštunice i Đilasa i Tadića.

Nije valjda da Miloš o tome nije obavešten?

Ako se ne seća, pre 3 godine mu se "omaklo" pa je govorio o "uticaju spoljnog faktora" na proteste povodom iskopavanja litijuma. Ako nije obavešten, neka mu neko prenese, da se svi toga svi sećamo.

Nema nikakve dileme - ovako će, Miloš, u nedogled: da menja priče, ideologiju i ciljeve u zavisnosti od toga ko više ponudi i plati.

Samo, da mu zbog ovakvih glupiranja, ne uskrate apanažu?

Autor: Iva Besarabić