Ministar Martinović saopštio: Zaključen sporazum sa udruženjima poljoprivrednika

Na osnovu dogovora između ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dr Aleksandra Martinovića sa predstavnicima sedam udruženja poljoprivrednika, koji je postignut na sastanku 18. jula 2024. godine u Vladi Republike Srbije, a kom su prisustvovali i predsednik Vlade Miloš Vučević, predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić i predstavnici Ministarstva finansija, danas je zaključen Sporazum o međusobnoj saradnji u oblasti poljoprivrede.

Sporazum je potpisan između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Udruženja poljoprivrednika „STIGˮ Požarevac, Udruženja poljoprivrednika „Severni Banat-Kikindaˮ, Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja, Udruženja „Složni Pidikanciˮ i Udruženja poljoprivrednika „Brestovački ratarˮ Banatski Brestovac. Potpisivanju Sporazuma nisu prisustvovali predstavnici Udruženja proizvođača mleka „Naše mleko“ i Udruženja „Za spas i opstanak stočara zapadne Srbije“.

Sporazumne strane su saglasne da su predstavnici udruženja poljoprivrednika izneli sledeće zahteve: da se izvrši raspisivanje javnog poziva i isplata 17.000 dinara po ha za sertifikovano seme; da se objavi javni poziv za parcele po drugom osnovu; da se objavi javni poziv za 100.000 dinara po junici; smanjenje kvota za uvoz mleka i mlečnih proizvoda; hitno ukidanje zabrane izvoza rafinisanog i nerafinisanog ulja; analiza tržišta uređenja berze; uključivanje predstavnika sedam udruženja u izradu desetogodišnje Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja.

U okviru Sporazuma usaglašeno je da će Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u najskorijem roku predložiti Narodnoj skupštini Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, tako da najkasnije do 15. oktobra 2024. godine budu usvojene izmene ovog zakona, i to tako što će u članu 31. ovog zakona biti uneta odredba koja će glasiti: „Regres za sertifikovano seme isplaćuje se u iznosu do 17.000 dinara po hektaru za istu površinu za koju može da se ostvari pravo na osnovne podsticaje iz člana 17. stav 1. tačka 1) podtačka (1) ovog zakonaˮ. Takođe, predložiće se brisanje dela stava 3. člana 31. ovog zakona u delu u kojem se navodi regres za seme u iznosu od 6.000 dinara po hektaru. Usaglašeno je i da će se najkasnije do kraja oktobra 2024. godine raspisati javni poziv za regres za sertifikovano seme u iznosu do 17.000 dinara po hektaru, koji će biti isplaćen do kraja 2024. godine.

Takođe, sporazumom je određeno da će se u saradnji sa predstavnicima udruženja poljoprivrednika najkasnije do kraja septembra 2024. godine utvrditi modalitet za rešavanje problema korišćenja poljoprivrednog zemljišta bez pravnog osnova, na kome nisu rešeni imovinsko pravni odnosi, a u svrhu ostvarivanja prava na podsticaje u poljoprivredi, da će se u ovoj godini isplatiti jednokratni podsticaj u iznosu od 40.000 dinara po grlu za odgoj kvalitetne priplodne krave prvotelke, kao i da će se u ovoj godini isplatiti jednokratni podsticaj u iznosu od 60.000 dinara po grlu za odgoj kvalitetne priplodne junice starosti od 12 do 24 meseca, te da će uslov za isplatu ovog podsticaja biti da proizvođač na gazdinstvu bude u obavezi da ovu junicu zadrži na poljoprivrednom gazdinstvu za period od minimum tri laktacije, odnosno do pet godina starosti.

Strane su se usaglasile i da će se preduzeti sve mere da uvoz mleka do kraja godine bude u količinama najviše do količine uvezenog mleka u prošloj godini, za isti period, ili u manjim količinama, da će se u naredna dva meseca preduzeti sve mere da se poboljša izvoz rafinisanog i nerafinisanog suncokretovog ulja, te da će se organizovati sastanak sa najvećim proizvođačima ulja najkasnije do kraja jula 2024. godine na kojem će prisustvovati i predsednik Vlade, kao i da će se najkasnije do kraja jula 2024. godine predložiti formiranje radne grupe u kojoj će biti i predstavnici udruženja za koordinaciju aktivnosti za unapređenje robno-tržišnog poslovanja poljoprivrednim proizvodima, te da će se nastaviti sa redovnim održavanjem sednica radne grupe.

Sporazumom je usaglašeno i to da će predstavnici udruženja poljoprivrednika biti aktivno uključeni u izradu Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja za period 2025 – 2032. godine i redovno pozivani na sve sastanke povodom izrade strategije.

Sporazumom je definisano da će poljoprivredna udruženja koja su potpisnici Sporazuma svu komunikaciju sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u budućnosti nastaviti mirnim putem, bez izlazaka na ulice i blokiranja istih, kao i da, u slučaju poštovanja odredbi ovog sporazuma, neće postavljati dodatne zahteve.

Autor: Aleksandra Aras