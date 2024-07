Dačić zanemeo nakon reči Nikoline sestre - pomenula je porodicu ubice: Ona bi tako, a oni slave njegovu smrt

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić bio je gost jutarnjeg programa Redakcija na Kurir televiziji gde je otkrio šta ga je pitala sestra ubijenog policajca Nikole Krsmanovića.

- Pitala me je sestra policajca koji je ubijen, da li se javlja porodica ovog sa Kosova koji je ubio njenog brata, da li izražavaju saučešće. Rekao sam, ne da ne izjavljuju saučešće, oni ga slave što je ubio našeg policajca. Ona žena kaže, ja bih im izjavila saučešće. Ona bi izjavila saučešće ljudima zbog smrti sina, koji je ubio njenog brata. Onda neko kaže to nema veze sa politikom i terorizmom. Oni to zloupotrevljavaju - zaključio je Dačić.

Pripadnici MUP Srbije, podsetimo, likvidirali su Fatona Hajrizija u petak u blizini Loznice, nakon što je u sredu uveče ubio pripadnika granične policije Nikolu Krsmanovića, a ranio policajca Vjekoslava Ilića.

Hajrizi je u petak, kada ga je policija pronašla posle dvodnevne potrage, pucao na pripadnike policije, nakon čega je likvidiran. Faton Hajrizi je 6. jula pobegao iz Kazneno-popravnog zavoda u Smrekonici i to je bilo njegovo deveto bekstvo iz zatvora.

