Saša Magazinović, podobni sarajevski "Srbin" udario je na Srbiju koju vodi predsednik Aleksandar Vučić.

Predsedavajući Delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Saša Magazinović, Srbin iz Sarajeva udario je na Srbiju rekavši da današnja Srbija ne bi uhapsila Radovana Karadžića.

- Oni nece da priznaju genocid u Srebrenici, a pitanje je da li bi Vučićeva BIA uhapsila Radovana Karadžića - poručio je Magazinović.

Upitan kako komentariše trenutne odnose i saradnju sa Srbijom, Magazinović je rekao:

- Bio bih sretan da mogu reći da stagnira, ali nažalost ta saradnja nazaduje. Srbija je sebi umislila neku nepripadajuću ulogu nekog patrona u regiji koji će odlučiti gde se šta dešava. Mislim da je to loše za regiju, a u konačnici će biti loše i za Srbiju. Kada je reč o pomirenju u regiji, to postoji na nivou ljudi, ali bez suočavanja institucija s prošlošću bojim se da je to krhak proces - naveo je.

Podsetimo, Magazinović je veliki prijatelj Marinike Tepić.

Autor: Dubravka Bošković