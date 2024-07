Potpredsednik Vlade RS Vulin: Mi ovde slušamo da nas izdajnici nazivaju izdajnicima

"Meni je drago što smo konačno došli do toga da možemo da vidimo da su maske pale. Rezolucija svesrpskog sabora je izazvala ove da kažu - voleli biste da priznamo Kosovo, da uvedemo sankcije Ruskoj Federaciji, voleli biste da udjemo u NATO pakt, da Republike Srpske nema", izjavio je potpredsednik Vlade RS Aleksandar Vulin na sednici Skupštine Republike Srbije odgovarajući Ponošu i ostlim opozicionim poslanicima.

Istakavši da se zna šta je vrhovni autoritet opozicije, a to je američki ambasador, Vulin je rekao da će govoriti njihovim rečima jer u njegove možda sumnjaju i ne veruju. "Gradjani Srbije, da vidimo kako Amerikanci govore o gospodinu Ponošu i ostalima. Dakle Vikiliks, ne srpska služba, ne srpske novine nego Vikiliks. Depeša 06 Bgd 880 kaže – “general Ponoš je nedvosmislen oko strateške opredeljenosti srpskih oružanih snaga ka ulasku u Partnerstvo za mir i konačnom učlanjenju u NATO”. Ponoš je, da bi taj cilj bio ostvaren, naveo izazove dok razgovara sa Amerikancima, dok im se nudi za načelnika Generalštaba, kaže - "pred njim je izazov da se Vojska Srbije samoukine, smanjenje ljudstva na 27.000 umesto postojećih 62.000, velika redukcija i zatvaranje vojnih baza i usvajanje moderne strukture vojnih snaga”, a kao najvažnije Ponoš je rekao “da je promena stanja svesti oružanih snaga a naročito oficira predstavlja izazov". E pa to je ono kada najbolje medju nama pošaljete u Hag, to je ta promena stanja svesti. Vikiliks dalje kaže, slična depeša br. 842 - "reforma srpske odbrane obezbedjuje vojnu orjentaciju i stav koji će biti u našem, američkom interesu” i dodaje “u srcu reforme sistema odbrane je zamenik načelnika Generalštaba general-major Zdravko Ponoš". Znači, znaju oni odlično, znaju ko je taj ko će učiniti ono što će ih obradovati, a našu vojsku sasvim sigurno neće, zato i slušate ovaj besmisleni i glupi pokušaj da nas posvadjate sa Republikom Srpskom i Ruskom Federacijom", naglasio je potpredsednik Vlade RS Vulin.

Obraćajući se u Skupštini Vulin je dodao "Majkl Polt se obraća u Depeši br. 1382 gospodinu Koštunici i kaže "zahtevam razrešenje pitanja komandovanja vojskom uključujući imenovanje Ponoša za načelnika Generalštaba". Koštunica primećuje da je čudno, da izgleda znaju o Ponošu više od njega, a Polt zaključuje u sledećem dokumentu - "Koštunica izgleda blokira Tadićeve pokušaje da imenuje politički lojalnog i reformistički nastrojenog Ponoša". Američki diplomata Polt se pominje i u Depeši 1959 i kaže - "Tadić je ukazao da će svoje javno i jasno obavezivanje na evroatlantske integracije i posvećenost saradnji sa NATO najbolje dokazati tako što će potvrditi imenovanje Ponoša kao načelnika Generalštaba". E to vam je najviše i najbrže unapredjeni oficir u istoriji srpske vojske. Živojin Mišić je za njega jedan sporać, sporo je prolazio kroz Vojnu akademiju i sve ostale ratove, nije stigao tako brzo da postane načelnik Generalštaba kao što je gospodin Ponoš postao. Vidite šta su zasluge. A da pričamo jezikom brojeva, 2006. godine Vojska Srbije raspolagala je sa 700 tenkova, 90 helikoptera, 850 oklopnih transportera, 140.000 komada različitog pešadijskog naoružanja i 1.800 raketnoartiljerijskih sistema. 2008. godine, nakon smene gospodina Ponoša, 220 tenkova, 45 helikoptera, 500 transportera, 70.000 komada pešadijskog naoružanja i 290 komada artiljerijskoraketnih orudja. Dakle, za dve godine uništeno je više naoružanja nego što je NATO pakt uspeo da nam uništi. Za samo dve godine. Reći će, zastarelo naoružanje, i to zastarelo se i te kako koristi, kao što vidite tenkovi T 55 odlično funkcionišu i u Siriji i u Ukrajini a mi smo ih sekli i uništavali, mi smo valjda savremeniji i jači od Rusije i Ukrajine pa ćemo mi da pokažemo šta treba da uradimo, odnosno mi ćemo da se umilimo ovima koji kažu za gospodina Ponoša da je pred njim izazov za samoukidanje vojske. I onda slušamo ovde da nas takav čovek naziva izdajnicima", rekao je Vulin.

Potpredsednik srpske Vlade je istakao da "Svesrpska deklaracija jeste istorijska, nikada u istoriji srpskog naroda nisu dva najviša zakonodavna organa srpskih država donela zajedničku deklaraciju, uvek su to pisali neki pisci, ministri, pojedinci, a sad je prvi put seo narod. I sad vidite koliku mržnju dobijamo ovde."

Autor: Dubravka Bošković