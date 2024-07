Đilasovi mediji puni mržnje prema onome što Vučić radi: Šta će nam nove fabrike ako mi ne punimo džepove, baš nas briga za narod i nova radna mesto

Kada kažemo da je neko licemer, prva asocijacija su opozicioni mediji, a poslednji u nizu dokaza, koji jasno pokazuju zbog čega su licemeri, jeste njihovo izveštavanje po pitanju jučerašnjeg obraćanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa svečane ceremonijie polaganja kamena temeljca za izgradnju nove fabrike kompanije "Ariston“ u Nišu.

Mediji Dragana Đilasa, puni mržnje, prema onome što predsednik Vučić radi za narod i državu, u svom skandaloznom tekstu sa naslovom "Srbija u Vučićevom KAMENU TEMELJCU" praktično su poručili: Šta će nam nove fabrike, ako mi ne punimo džepove od toga, baš nas briga za narod i nova radna mesta!

U sramnom članku oni, pljujući po svemu što Srbija ima i dobija, kažu: "Ako ne možeš da položiš kamen temeljac za neki kapitalan objekat, organizuj prigodnu svečanost povodom nastavka gradnje na odavno zabataljenom gradilištu, koje je već nekoliko godina unazad ruglo. To je marketing neimarstvo bez rokova i lopatanje bez ikakvih obaveza. U monolozima o ekonomskom čudu u Srbiji, o kojem govori kao da ga je on sam stvorio, Aleksandar Vučić naglašava: "lično sam otvorio ili postavio kamen temeljac za više od 150 fabrika širom Srbije". Ali, ovde se kreči fasada, dok se ljulja kamen temeljac", slagali su, a nisu trepnuli!

A istina je sledeća i JEDNA JEDINA: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče u Nišu istakao je da je pre 8 ili 9 godina bio hajp demonstracija u Nišu i pobune oko toga kako će sam on da zatvori aerodrom koji je taman krenuo izuzetno da radi sa 30.000 putnika.

- I tako sam ga zatvorio da danas ima skoro 500.000 putnika. Pogledajte kako danas izgleda. Jedna laž sustiže drugu. Ali tako je to u eri društvenih mreža, morate da se borite na dnevnom nivou, ne možete drugačije. I ništa se neće promeniti, ti koji su lagali tada, lažu i danas, lagaće i sutra. Ti koji su do juče sprečavali izgradnju Beograda na vodi, sutra će da pričaju da su ga oni izgradili, a ja ih sprečavao. Nikakvog morala, principa, nigde ničega nikada nisu imali. Samo da kukaju, da se žale i da se bune, ali ponajmanje da veruju u sebe i svoj rad. Meni mandat traje još nepune 3 godine i hoću da završimo velike stvari. Guraću to kao buldožer, da bih pomogao svima da mogu da žive u normalnoj, uređenoj zemlji i neuporedivo bogatijoj. Zato se ne osvrćem na te priče - rekao je predsednik.

Autor: Pink.rs