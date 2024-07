Vulin razmontirao Ponoša u Skupštini: U redu, ja sam civil, ja sam najgori, a što ti generale nisi bio u Kninu 1995. godine, gde si bio da braniš Srbe ?

Potpredsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vulin pozvao je Zdravka Ponoša da konačno odgovori da li je za ulazak Srbije u NATO pakt i da li su navodi američkih diplomata o njemu u Vikiliksu tačni.

- A, zašto ne kažete da li ste za ulazak Srbije u NATO pakt ? Nije stvar da li ja verujem američkim izvorima nego da li ste radili baš to što američki izvori kažu. Ja znam da vas beskrajno srećnim čini travnjak američke ambasade, ali dajte više recite jeste li za Srbiju u NATO, recite ja ne priznajem Kosovo, recite da nije istina ono što Amerikanci kažu za vas u Vikiliksu - poručio je Vulin.

Vulin je kazao da je Zdravko Ponoš bio načelnik Generalštaba koji nema ni dana iskustva u ratu, te da je za vreme građanskog rata u SFRJ umesto u ratu bio na usavršavanju u Beogradu i Londonu.

- U redu, ja sam civil, ja sam najgori, ja nisam ni morao da služim vojsku, ali vi gospodine generale ste morali da provedete čitav vaš vojni rok u ratu, vi gospodine generale niste morali da doktorirate u Beogradu iz Knina, nego ste trebali da budete u Kninu. Kako vi objašnjavate što ste nosili uniformu, a niste proveli niti jednu godinu u ratu. Gde je vama ratno iskustvo, što niste bili od 1991. godine do 1999. godine? Što niste ratovali generale, vama je to bila dužnost, mi smo vas za to školovali, niste ratovali. Od 1991. do 1999. godine bili ste dužni da ratujete, niste ratovali, bili ste dužni da štitite srpski narod, niste to učinili - poručio je Vulin.

Vulin je istakao da brojevi najbolje govore kako je Ponoš za 2 godine uništio srpsku vojsku po nalogu stranaca.

- 2006. godine vi zatičete 700 tenkova, 90 helikoptera, 850 oklopnih transportera i drugih oklopnih vozila, 140.000 komada pešadijskog naoružanja, 1.800 komada artiljerijsko-raketnog oruđa za PVO, kada vas 2008. godine oteraju vaši, Šutanovac i drugi, ostavili ste 220 tenkova, 45 helikoptera, 500 oklopnih transportera, 70.000 komada pešadijskog naoružanja, 290 komada artiljerijsko-raketnog oruđa. Za dve godine uništili ste više oružja i oruđa nego što je NATO pakt uspeo da uništi u bombardovanju. Recite konačno da li ste za Srbiju u NATO,

a ne treba da vam govorim koliko ste se žalili u kovid bolnici da vi kao general morate da imate poseban apartman, da nećete da sa ostalim građanima budete u kovid bolnici - poručio je Vulin u Skupštini Srbije.

Autor: P. J.