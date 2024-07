Vučić: Značajno povećanje primanja u javnom sektoru, a naročito u prosveti, penzije veće za 10 odsto

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravi u Parizu, gde će prisustvovati ceremoniji otvaranja 33. Letnjih olimpijskih igara.

Izjava za medije predsednika Vučića

Predsednik se iz Pariza obratio javnosti i govorio o svim važnim temama.

- Mi ćemo sutra ovde da otvorimo Srpsku kuću i ono što je zanimljivo je da smo dobili najbolju moguću poziciju odmah pored francuske kuće, to će biti prilika da promovišemo mnoge stvari u Parizu. To je ogromna čast i velika i izuzetna prilika da predstavljate zemlju. Imaćemo mnogo programa, predstavljanje naše kuhinje, ekonomije - reako je Vučić u obraćanju medijima u Parizu.

- Danas ću imati i kratak susret sa predsednikom Makronom i očekujem njegovu posetu Beogradu u narednih 50 dana. Za Srbiju je od izuzetnog značaja da gajimo dobre veze i odnose sa Francuskom i verujem da ćemo uspeti da unapređujemo odnose. Sutra će zajedno sa mnom otvaranju Srpske kuće prisustvovati i jedan od važnih francuskih ministara.

- Danas ću prisustvovati posle prijema kod predsednika Makrona, ako bude sve u redu, pošto kakvi su vremenski uslovi, kiša, nikad ne znate kako će da izgleda, nadam se da ću moći da pozdravim naše olimpijce i Maju Ognjenović i Dušana Mandića koji će da unesu srpsku zastavu.

Kako je rekao ceo svet dolazi u Pariz i daje za njega veoma važno da ugovori posetu predsednika Makrona Beogradu tj da ugovore datume njegove posete.

Pitanje novinara o platama i penzijama

Predsedik je rekao da naravno da nemaju svi ljudi 100.000 to je prosečna plata, srednja vrednost ukupnih plata u Srbiji.

On je rekao da je medijalna plata danas 78.000 dinara i podsetio da je pre dest godina bila 27.000 dinara.

- Tri puta je veća medijalna plata sada. Kada govorimo o minimalcu, minimalac je tri puta veći i više, bio je 15 hiljada danas je 47 hiljada. Samo želim da vam ukažem na brojeve i ono zbog čega jesam zadovoljan- rekao je Vučić

On je dodao da danas imamo stabilan kurs i da monetarna politika prati sigurnost fiskalne politike.

On je rekao da je ljudima koji primaju minimalac teško ali da ne gladuju.

Kako je rekao boriće se da se ta minimalna zarada podigne.

On je dodao da će se boriti da posebno bude plata povećana u prosveti.

- Svakako će za školstvo i prosvetu biti veće povećanje nego kod drugih- rekao je Vučić.

On je rekao da su svi naši parametri dobri i to nam omogućuje rast.

- Svakako 620 hiljada ljudi prima platu preko 100.000 dinara, da li je bolje nego što je bilo ranije jeste, što se minimalca tiče skakako ćemo se boriti da ide preko 52 hiljade dinara. borićemo se da ne uništimo privatni sektor i optšitne koje nemaju pare da plate pate čak i ženama koje čiste - rekao je Vučić i dodao:

- Za mene je pitanje penzija od izuzetnog značaja, verujem da će ići najmanje 10 odsto, biće svakako više od 10 odsto. Samo želim da ukažem na jednu sitnicu, na prosecnu platu od 855 evra, kada je povećate pet odsto, znate li koliko je to novca. To je skoro 43 evra, nije malo povećanje - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da će se truditi da se više država brine o siromašnim ljudima.

O litijumu

- Sa ljudima iz Srbije sam se slikao, pozdravljao, dogodio mi se i susret, bio je prijatan, normalan... Sreo sam mladića, između 25 i 30 godina, odakle si, kako si. Iz Kraljeva je, nisam znao dva toponima. Dodao je da tu treba da se krene da se kopa. Kopanje i kopati, glagosla imenica koja je toliko odvratna. Pitao sam šta bi trbealo da se kopa, rekao je da ne zna. Rekao sam da ja znam da ne treba. Šta je suština? Bit cele priče, mladi ljudi nemaju priliku ni ovo o čemu govorim da gledaju niti ih intereusuje. Čitaju vesti ne duže od tri sekunde, pogledaju naslov, ne zadrže se duže od četiri sekunde. Oni su čuli da će da se kopa i prekopa cela Srbija. Voleo bih da je moguće i da imamo toliko rude ali nemamo pa je besmisleno. To što je moguće u Loznici da dođe za četiri godine, to je 70 puta manje nego u Boru. To u Loznici, pored Loznice bi trebalo da bude podzemni rudnik, a ne površinski kop kao što je u Boru i Majdanpeku pa da i vizuelno posebno smeta. Ti rudnici su nam danas doneli da je u Boru prosečna plata 1.025 evra i Majdanpeku 920 evra, ne zaboravite da je bila 200 evra plata u Majdanpeku.

- Šta je suština cele priče? Uvek prvo ide kampanja negacije, laže Vučić da je 100.000 dinara. Obradovao sam se jer je to ogroman napredak za Srbiju, ljudi nikada neće biti zadovoljni. Nikada nisam nikog sreo da budu fer i kažu da je dobro. Država je mnogo komplikovana da bi mogla da bude odgovorna za sve, nešto zavisi i od nas. Kampanja ide ovako, negacija i laž kako nije istina, zatim revatilizacija, kao jeste 100.00 upravu su donekle, ali ima i onih koji primaju manje. Onda medijalna plata 78.000 dinara to je opet 700 evra, više nego dvostruko veća nego u doba. Ide izmišljanje afera, kriminalizacija koja mora da dovedo do političke egzekucije a ne fizičke. Ovo je model po kojem se to radi i uvek je isto šta god da uradite. Prepuno je bezbroj laži preko njihovih medija, u Valjevu će da se kopa, a neće, to je obmanjivanje. Imate pokondirenih tikvi koliko hoćete u lažnoj eliti koja misli da sve zna. U ovo imaju pravo svi da se razumeju i svi sve znaju, pojma nemaju naravno. Što manje pojma imaju utoliko je briga veća i histerija... To je isto i sa prosečnom platom, shvatili su da smo dostigli cilj pa ga je sad potrebno srušiti i nastaviti kriminalizovnaje - naveo je Vučić.

On je dodao da će do kraja sledeće godine moći i da se traži izjašnjavanje građana oko svega toga i rekao da će im biti ponuđena mesta gde bi se otvorilo rudnik i gde god da to bude sigurno ćemo pobediti - rekao je Vučić.

Autor: Dalibor Stankov