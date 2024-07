Bednici sa Nove, je l' to pričate o vremenu kada su vladali Đilas, Ponoš i ostali i o tome u kakvom stanju su ostavili državu?! (FOTO)

Opozicioni mediji ne prestaju sa negativnom kampanjom protiv kompanije "Rio Tinto" i litijuma, dok sve vreme svojim naručenim tekstovima pokušavaju da izazovu paniku kod građana.

Poslednji u nizu napada na projekat "Jadar" i kopanje litijuma, koji je istorijska šansa za našu zemlju, je skandalozan tekst objavljen na portalu Nova.

Naime, oni su objavili kako će hiljade ljudi ostati bez posla, 2,5 miliona ljudi će imati problema sa vodom, kao i da nas očekuju teške bolesti zbog rudnika litijuma, a sve to navodno upozoravaju nekakvi stručnjaci.

Možda se Nova na trenutak prebacila u vreme kada su na vlasti bili Dragan Đilas, Zdravko Ponoš i ostali, pa su nam državu ostavili maltene u stanje kakvo je i opisano u naslovu ovog skandaloznog teksta.

Da napomenemo i to da se za ovakvo širenje panike u svakoj ozbiljnoj zemlji snosi odgovornost, ali da će to u Srbiji i ovoga puta proći nekažnjeno, jer njima se to jednostavno može.

Nažalost, ovo nije ni prvi, a ni poslednji tekst u kojem tajkunska glasila napadaju državu, predsednika Aleksandra Vučića i njegovu porodicu, šire paniku lažnim vestima, ali svaki put bez ikakavih posledica.

