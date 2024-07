Predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić u emisiji Novo jutro kod Jovane Jeremić na TV Pink govorila je o aktuelnim temamau našoj zemlji, rastu prosečnih plata, litijumu i dezinformacijama opozicije.

Predsednica narodne skupština Ana Brnabić istakla je da je prosečna neto plata u Srbiji prešla 100.000 dinara, a da je sledeći veliki cilj da pređe 1.000 evra.

Neto plata prešla 100.000 dinara

- Kod mene je ovo izazvalo neverovatnu sreću i veliki ponos što sma u timu Aleksandra Vučića. Kada je to objavio Zavod za statistiku to je prošlo kao ne naročito bitna vest, a ne kao neka zbog koje treba da se radujemo. Sad znamo da možemo, vidimo da svi mi možemo. To je prošlo kao još jedna u nizu vesti. Meni je bilo vžano da se podsetimo kako je to izgledalo od 2014. godine. Nisam tada bila u politici, gledala sam to sa strane kao običan građanin i neko ko je bio u svetu privrede - rekla je Ana Brnabić za televiziju Pink.

- Tada sam se suočavala sa vlašću koja nije htela da čuje za obnovljive izvore energije i životnu sredinu. Tek 2014. godine kada je Vučić postao predednik Vlade dobili smo prvi zakon o energetici koji je tretirao zelenu energiju. Sada su svi oni za zaštitu životne sredite. Te 2014. sećam se, slušam Vučića kao predsednika vlade koji govori da su nam potrebne teške reforme. Nije obećavao, rekao da su nam potrebne teške i bolne reforme ali moramo da pokušamo da ozdravimo i kada završimo krenućemo u rast i razvoj. Tada je bila misaona imenica da prosečna plata može da pređe 500 evra. Vidite šta smo upesli da uradimo za 10 godina, to jeste vizija Aleksandra Vučića ali i uspeh svih građana. Imamo konačno značajan momenat u ekonomskoj istoriji, prekretnicu gde su prosečne neto plate prešle cifru od 100.000 dinara. Sledeći veliki cilj je da prosečna neto plata pređe 1.000 evra, što će biti sigurna sa mveć sledeće godine, do 2027. godine imamo prosečnu neto platu 1.400 evra - istakla je ona.

Ona je rekla da su ovi konstantni napadi samo sluđivanje naroda da se ne ponosimo našim uspesima.

Kada pogledamo stanje javnog duga kod nas javni dug pada i iznosi ispod 50 odsto našeg BDP-a to je značajno manje nego što je prosek javnog duga u EU.

- Mi se ne zadužujemo mi smanjujemo javni dug i on je pod kontrolom- rekla je Brnabić.

Ona je rekla da u Srbiji raste i zaposlenost.

- I pored toga značajno je više zaposlenih ljudi, a plate kontinuirano rastu i kada pogledate broj radnih mesta vidite da ekonommija diše,funkcioniše i raste - kaže ona.

Brnabić o litijumu

- Kada čujete sumporna kiselina, za laike, pomislite strašno, ostaće pustoš, a onda kada pogledate, koristiće se 340.000 tona godišnje, a u našoj poljoprivredi se koristi makar 400.000 tona godišnje. Svako ko zna nekog poljoprivrednika zna da mešaju tu kiselinu sami, odokativno, otprilike, sa vodom i prskaju da bi povećali kiselost zemljišta. To je ono gde pričam, gde naši lažni ekolozi, političari, koji jašu na ekološkoj platformi njima do ekologije nije stalo. Oni političke poene dobijaju samo kad napadnu Vučića ili nešto što pokušavamo da uradimo. Da se svesno i savesno bave problemima, to ne. Ako si Ćutin kum dođeš i posečeš stabla i izgradiš zgradu. Da nije Ćutin kum tu bi bio protest. Dobro je da imamo konačno pokušaje da se opovrgnu teorije zavere, brutalne dezinformacije, meni je najgora ta o sumpornoj kiselini.

- Rio Tinto je u Srbiji od 2001. godine. Ako su toliko strašna i užasna kompanija što to niste govorili tada? Što 2006. godine kada je promenjen zakon o rudarstvu, gde su bili tada da kažu da je to katastrofa. 2001. doveli Rio tinto, 2012. rekli da je jedna od boljih rudarskih kompanija, ubacili ih u strategiju. Nemate tada Danu Popović da kaže da će nas podaviti, nemate Đilasa, Mariniku Tepić. U njihovoj strategiji iz 2012. kažu da je litijum bogatstvo Srbije a mi smo obezbedili da se istražuje i eksploatiše i za to doveli jednu od najpoznatijih svetskih kompanija Rio Tinto. Neka mi odgovori Danica Popović i Boško Jakšić, ako to nije politički, što tada nisu rekli. Sve ovo koriste za borbu protiv Aleksandar Vučića po cenu budućnosti Srbije.

- Kad neko kaže da će biti sumporne kiše, da će da se uništi cela Srbija to su notorne budalaštine. Kažu sram vas bilo vi iz SNS hoćete da ugasite školu, selu, u tu školu idu deca iz Gornjih Nedeljica, to me je prilično zabolelo i zamolila sam ministarstvo prosvete da mi dostave podatke broj dece, nažalost, ne potoji škola tamo, ni izdvojeno odejenje, postoji OŠ u Brezi i tamo idu deca iz Gornjih i Donjih Nedeljica. 2009. godine u Brezjaku bilo je upisano 384 dece u toj školskoj godini, sada je 216. Kda pogledate samo Gornje Nedeljice, u ovoj školskoj godini od 216 ima 29 sa prebivalištem iz Gornjih Nedeljica. Dvoje idu u OŠ u Loznici. Imamo ukupno 31 dete iz Gornjih Nedeljica u osnovnom obrazovanju. 1986 u Brezjaku je bilo 131 iz Gornjih Nedeljica. Da želimo da ugasimo OŠ to je da ostavimo sve kako jeste i da se ne borimo. Kao što vidite nažalost ugasiće se samo. Gospodine Ćuto, Lazoviću, Marinika, Đilase Zelenoviću, i ostali političari iz opozicije što nešto niste uradili kada ste bili vlast za te gornje nedeljice. od 52 domaćinstva koj asu potrebna za rudnik 51 osoba je prodala. Zar to nije indikator nečega da treba da uradimo nešto za Gornje Nedeljice da bi ljudi ostajali tu, da bude više dece, za to nešto treba da se borite i uradite a ne da budete politikanti.

- Mi od toga možemo, do 2030. godine, mislim da do 2027. možemo da imamo značajno veće prosečne plate, ako budemo pametni. Možemo da imamo lanac vrednosti u Srbiji koji će stvoriti dadatnih 20.000 radnih mesta, dodatnih 12 milijardi evra investicija. Baterije, katode, električna vozila, baterije za energetske sisteme, sve to u Srbiji. Nemojte da pričate, niste ni proverili da vidite koliko ima dece u Gornjim Nedeljicama jer vas je baš briga. I to hoćete da iskoristite protiv Aleksandra Vučića.

- Pozvala sam u petak, da imate skupštinsku komisiju, najviše zakonodavno telo, da tražite kontrolu, da idete na teren, šta su rekli? Toliko ih zanima zaštita životne sredine da su rekli da neće. Njih zanima da to iskoriste za rušenje Vučića.

-Meni je najgora laž o sumpornoj kiselini i kišama - dodaje ona.

Referendun

- Vučić je rekao da ne bežimo od referenduma. Referendumu treba da prethodi čitav proces, da se čuju profesori, eksperti, meštani i oni koji su za i koji su protiv. Ovi koji su za jadni ljudi, ne smeju da se jave, tamo im prete. U Valjevu je bio protest, tamo se ništa ne dešava, a što u Valjevu? Tamo se ništa ne dešava, ko hoće da kopa u Valjevu? Nema to veze sa istinom to je sve politikanstvo. Bila sam 2020. tamo i svi su pitali kad će? Da deca imaju posao, da rastu plate, svi su 2021. godine prodali zemlju i Kokanović je dao ponudu za svoju zemlju nego njegova nije u opsegu rudnika. Može da se pita i lokalno stanovništvo samo i videćete da ćemo pobediti, jer razgovaramo sa ljudima. Guramo dalje i kada je Vučić rekao referendum, sad neće referendum. Najbolje da sami odlučuju.

Autor: Dalibor Stankov