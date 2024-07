Oštra polemika u Skupštini Srbije! Mrdić za Pink: Opozicija napada sve ono što Srbija dobro radi

Poslanici skupštine Srbije zapoleli su svoje vanredno zasedanje sa 60 tačaka dnevnog reda, među kojima je prva usvajanje Deklaracije o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, dogovorene na Svesrpskom saboru u junu. Opozicija je iskoristila priliku da u debatu ubaci i temu oko litijuma.

Uglejša Mrdić, narodni poslanik govoreći o stavovima opozicije oko iskopavanja litijuma u našoj zemlji rekao je u Novom jutru kod Jovane Jeremić na TV Pink da najveći deo opozicije napada sve dobro što radi Srbija.

- Oni uvek nalaze neki razlog njima nije bitna deklaracija koja jasno definiše i srpske i nacionalne interese i još čvršće odnose Srbije i Republike Srpske - kaže Mrdić dodajući da je opozicija u skupštinsku debatu ubacili i temu oko litijuma.

On navodi da kada im je premijer Vučević argumentovano odgovorio zajedno sa predstavnicima vlade top opoziciji nije bilo dovoljno pa su u alkoholisanom stanju krenuli da psuju i vređaju.

- Kada smo ih mi svi zajedno sa ministrima i guvernerkom ignorisali i ponašali se kako treba u visokom domu oni su i dalje nastavili po svome - kaže Mrdić.

Kako navodi opozicija kaže da mi hoćemo da potrujemo Srbiju sebe i svoju decu da bi napakostili njima i zato napadaju sve.

- Imali smo tri dana Skupštinu od jutra do večeri nastavljamo u ponedeljak i ja se nadam da će to zasedanje proći dostojanstveno što se opozicije tiče i ja jedva čekam glasanje za Deklaraciju i jedva čekam taj aplauz jer je to jedna od najznačajnijih srpskih stvari u poslednje vreme - rekao je on.

Dodaje da je ubeđen da će narod u narendo vreme shvatiti značaj Deklaracije i ono što radi naš predsedniki Vučić.

Andrija Jorgić, direktor Borbe rekao je da opozicija u nedostatku svoje ideje vizije napredka kao adut imaju samo napade.

On se osvrnuo na Republiku Srpsku i Kosovo i Metohiju Jorgić je reako da bi mnogi voleli da se za KiM pita istok ali kada odete na teren situacija je drugačija dole je KFOR i NATO tamo su čitave snage SAD-a i Velike Britanije.

- Mi moramo sve da učinimo ukoliko želimo da sačuvamo kosovo i Metohiju da se približimo tim državama, kaže Joirgić i dodaje da mormao interesno da se vežemo sa ovim državama.

Dejan Bulatović, narodni poslanik imao je direktnu raspravu sa Đilasom u Narodnoj Skupštini.

- Lepo sam mu rekao sve što sam imao u lice ipitao sam ga jel ima neka laž u tome, a on je ćutao - kaže Bulatović.

Kako kaže njegov odgovor je bila pretanj i dodaje da je za njega čast kada ga napadaju on dobije još veći motiv da se bori.

Autor: Dalibor Stankov