Vučević: Konstruktivan razgovor sa poljoprivrednicima, nema problema sa izvozom ulja

Predsednik Vlade Miloš Vučević izjavio je danas da je imao konstruktivne, ali teške razgovore sa predstavnicima Ujedinjenih udruženja poljoprivrednika Srbije, kao i sa predstavnicima kompanija proizvođača jestivih ulja sa kojim je razgovarao o subvencijama za sertifikaciju.

Vučević je u toku obilaska radova na petlji Adrani sektori 3 Moravskog koridora za Tanjug rekao da postoji mnogo problema sa kojima se suočavamo, kako je rekao, oko zabrane uvoza mleka, zatim i izvoza jestivog ulja.

"Tu postoje različiti uglovi gledanja poljoprivrednika i oni koji proizvode ulje, otkupne cene, prodajne cene ulja. I da vidimo, da probamo da nađemo taj neki izbalansirani odnos, da mogu da zarade i farmeri i prozvođači", izjavio je Vučević.

Dodao je da je važno naći izbalansirani odnos, kako je rekao, da se ne bi upropastio biznis uljarima koji imaju legalno i legitimno pravo da zarađuju.

"Deo sastanka sa poljoprivrednicima je bio zaista težak, ali konstruktivan. Verujem da su čuli od mene šta je realno, šta država može da uradi i da te stvari nisu male. Ja ne mogu da im obećam neke stvari koje ne možemo da uradimo, jer mi moramo da vodimo računa i o poljoprivredi, ali i o prosveti, i o građevini, i o saobraćaju, i o vojsci, i o policiji, i o zdravstvu, i o sportu", napomenuo je Vučević.

Prema njegovim rečima, Srbija svake godine pravi iskorak napred.

"Mi verujemo da idemo preko 70 milijardi evra bruto društvenog proizvoda, zato nam je plata prešla 100 hiljada dinara, ali to nije kraj, moramo mnogo više odraditi", ukazao je on.

Predložio je konstruktivno rešenje da idemo do 35.000 dinara po hektaru za seme, što kako je naveo, to nikada do sad nije bilo.

"I povećali smo posebno fond za stočarstvo, sa 40.000 na još 60.000, odnosno 100.000 ukupno za grla, ali tako da stimulišemo stočare da zadrže telad, junad kod sebe, da povećamo stočni fond, a ne da samo se neko bavi komercijalnim stvarima, kao i da rasprodaje stočni fond", kazao je Vučević.

Kako je naveo, i ove investicije prave ambijent za rast plata i penzija.

"Predsednik Republike je najavio, a mi kao vlada smo spremni za razgovore na tu temu, da penzije budu povećane najmanje 10 odsto početkom 2025. odnosno krajem ove godine. To je velika stvar za naše penzionere, koji ne smeju da zaostaju sa primanjima u odnosu na zaposlene", zaključio je Vučević.

Autor: Aleksandra Aras