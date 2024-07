PREDSEDNIK SRBIJE VUČIĆ OTKRIO: Neću biti sutra na utakmici Srbija - SAD

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, prisustvovao je ceremoniji otvaranja Srpske kuće u Parizu, događaju koji je okupio mnogobrojne zvanice. Tom prilikom, Vučić je izrazio zadovoljstvo zbog ovog važnog kulturnog i diplomatskog koraka za Srbiju.

Dan pre toga, Vučić je prisustvovao ceremoniji svečanog otvaranja Olimpijskih igara. Tokom razgovora sa prisutnim zvanicama, Vučić je istakao da neće moći da prisustvuje utakmici Srbija - SAD u košarci koja će se održati u Lilu, jer se već danas vraća u Srbiju zbog mnogobrojnih važnih obaveza.

- Nažalost, neću biti sutra na utakmici Srbija - SAD. Odlazim danas, bio sam na ceremoniji otvaranja tokom jučerašnjeg dana - rekao je Vučić tokom razgovora sa zvanicama.

Njegov povratak u Srbiju naglašava posvećenost predsedničkim dužnostima i obavezama koje ga čekaju kod kuće.

Predsednik Vučić izjavio je da će se "Srpska kuća" nalaziti odmah pored "Francuske kuće", što je kako je istakao, velika čast i prilika da predstavimo svoju zemlju.

- Ono što je zanimljivo, to je da smo dobili najbolju moguću poziciju, odmah pored Francuske kuće. To će biti prilika da promovišemo mnogo stvari u Parizu. Kada ste pored zemlje domaćina, pored njihovog velikog paviljona, onda ne samo da je to ogromna čast, već i velika i izuzetna prilika da predstavite svoju zemlju. Mi ćemo tu imati mnogo programa od predstavljanja naše kuhinje do onoga što mi se čini da je važnije, a to je predstavljanje naše ekonomije i razgovori sa poslovnim partnerima - naveo je Vučić.

